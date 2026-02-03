L’analisi di TechCrunch del 3 febbraio 2026 evidenzia la rapida ripresa di TikTok dopo un calo temporaneo nel numero di utenti attivi giornalieri negli Stati Uniti, seguito alla cessione del controllo a investitori americani. Il fenomeno, che aveva inizialmente favorito app concorrenti come UpScrolled e Skylight Social, ha visto la piattaforma principale recuperare terreno in modo significativo, delineando una dinamica di resistenza e fiducia degli utenti nel nuovo assetto.

Il calo post-acquisizione e l’ascesa dei rivali

Subito dopo il passaggio della proprietà a un consorzio statunitense, TikTok ha registrato un calo nei DAU (daily active users), scesi tra gli 86 e gli 88 milioni rispetto alla media precedente di circa 92 milioni.

In quel periodo, UpScrolled ha raggiunto il picco di 138.500 utenti attivi giornalieri, mentre Skylight Social ha toccato gli 81.200. Entrambi i valori hanno poi iniziato a calare, segnalando la natura temporanea del beneficio per le app emergenti.

Ripresa e ritorno degli utenti

Successivamente, TikTok ha recuperato oltre 90 milioni di utenti attivi al giorno, un segnale che molti utenti hanno ripreso l’utilizzo della piattaforma dopo un periodo di incertezza. Nonostante il calo fosse stato causato più da timori legati alla privacy e a disservizi tecnici — come un blackout nei data center indotto da una tempesta invernale — che dalla transizione di proprietà in sé, il ripristino della stabilità tecnica e la normalizzazione delle nuove condizioni hanno favorito il ritorno dell’audience.

Privacy, policy e percezione dell’utenza

Il temporaneo calo è stato amplificato da timori legati all’aggiornamento della privacy policy, che includeva riferimenti a raccolta di dati sensibili, come la localizzazione GPS precisa o lo “status di immigrazione”. Tali riferimenti, richiesti da norme come il CCPA, hanno suscitato una forte reazione degli utenti nonostante fossero parzialmente già presenti in versioni precedenti della policy. Parallelamente, un blackout nei data center — dovuto a una tempesta invernale — aveva generato disservizi diffusi come interruzioni nelle chat integrate, problemi di caricamento, malfunzionamenti nei video e anomalie nel feed, alimentando sospetti di censura e spingendo molti utenti verso alternative.

Scenario competitivo e impatto sulle app emergenti

Nonostante picchi di traffico iniziali, né UpScrolled né Skylight Social sono riuscite a mantenere il pubblico acquisito, perdendo progressivamente utenti. Le stime segnalano come entrambi i servizi abbiano subito un rientro nei livelli di utilizzo dopo la breve impennata. Il recupero di TikTok evidenzia quanto sia radicata la fiducia degli utenti nella piattaforma originale — legata all’affidabilità tecnologica, all’efficacia dell’algoritmo e alla familiarità dell’esperienza — rispetto a soluzioni emergenti che, pur promettendo meno censura o maggiore trasparenza, non riescono ancora a competere su scala.

Trend di medio termine e riflessioni

Il ritorno agli oltre 90 milioni di utenti giornalieri indica che, in fase di crisi, la resilienza del brand TikTok resta solida.

Tuttavia, un altro dato ispira cautela: nei mesi precedenti, tra luglio e ottobre 2025, l’app aveva raggiunto un picco di circa 100 milioni di DAU, suggerendo un calo fisiologico o nuove sfide nella crescita a lungo termine. L’evento mette in luce due elementi cruciali: la centralità della fiducia degli utenti nei confronti della piattaforma e la necessità per TikTok di gestire con cura comunicazione, trasparenza normativa e affidabilità tecnica per evitare fughe di utenti durante transizioni sensitive. Nel contesto competitivo e regolatorio attuale, la capacità di TikTok di mantenere la propria base senza perdere terreno verso nuovi concorrenti sarà cruciale per navigare il contesto post-divestimento. Il ritorno all’equilibrio rappresenta una buona notizia, ma l’esperienza dimostra che la fiducia è fragile e richiede cure continue.