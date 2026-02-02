Il 1 febbraio 2026, TikTok ha annunciato il completo ripristino dei suoi servizi negli Stati Uniti, ponendo fine a una settimana di disservizi che avevano compromesso funzionalità cruciali come la pubblicazione dei contenuti, la visualizzazione dei like e il conteggio delle visualizzazioni.

Il contesto dell’interruzione: tempesta e nuovo assetto proprietario

L’interruzione dei servizi è iniziata in concomitanza con l’istituzione del nuovo assetto proprietario statunitense di TikTok. La TikTok USDS Joint Venture, controllata all’80% da investitori americani come Oracle, Silver Lake e MGX, con ByteDance al 20% residuo, ha visto la sua finalizzazione pochi giorni prima che una potente tempesta invernale colpisse un data center gestito da Oracle.

Questo evento ha causato il blackout dei servizi TikTok negli Stati Uniti.

In un post su X, TikTok ha dichiarato: “Abbiamo ripristinato con successo TikTok alla normalità dopo che un significativo disservizio causato dal maltempo invernale ha messo fuori uso un primario sito di data center statunitense gestito da Oracle…”

Le conseguenze tecniche e l’impatto sugli utenti

I disservizi tecnici hanno incluso errori nel caricamento dei contenuti, ritardi, feed della sezione “For You” con contenuti obsoleti o irrilevanti, video con visualizzazioni azzerate e problemi nel conteggio dei like. Secondo TikTok, “i nostri team hanno lavorato giorno e notte con Oracle per garantire un ripristino sicuro e completo dei sistemi.”

Voci e scetticismi dell’utenza

Molti utenti, già preoccupati dalle nuove politiche sulla privacy e dai sospetti di censura, hanno ipotizzato che i problemi fossero intenzionali o legati a modifiche dell’algoritmo, in particolare per i contenuti politicamente sensibili.

La coincidenza temporale con la vendita dell’azienda e l’introduzione di nuove regole sulla moderazione ha alimentato i sospetti di manipolazione della piattaforma.

Il beneficio dei concorrenti emergenti

Il blackout ha rappresentato un'opportunità per i competitor emergenti. Skylight, un’app di video brevi basata su protocollo AT e supportata da Mark Cuban, ha registrato oltre 380.000 nuovi utenti nella settimana dell’accordo. Upscrolled, sviluppata da Issam Hijazi, è salita nelle classifiche dell’App Store, diventando la seconda app social più popolare negli Stati Uniti.

Il ritorno all’operatività: cifre e rassicurazioni

Nel suo comunicato ufficiale, TikTok ha confermato il ripristino completo dei servizi negli Stati Uniti a partire da domenica 1 febbraio, a seguito della collaborazione con Oracle per risolvere i problemi derivanti dal blackout.

La piattaforma ha ringraziato gli utenti per la pazienza e ha ribadito il proprio impegno verso la stabilità del servizio.

Sintesi. Il disservizio è stato il risultato di un evento climatico eccezionale, ma anche dell’onda lunga di un cambio nella governance e nelle infrastrutture tecniche. La tempesta ha rappresentato la causa immediata, ma è avvenuta in un momento delicato di transizione, amplificando il malcontento degli utenti e alimentando sospetti. Il ritorno alla normalità tecnico-operativa è un primo passo, ma la fiducia rimane il vero patrimonio da riconquistare per una community divisa tra innovazione, controllo e sicurezza digitale.