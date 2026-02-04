Varaha, startup climate-tech con sede in India, ha ottenuto un finanziamento da 40 milioni di dollari guidato da WestBridge Capital. Questo traguardo segna un importante passo avanti per l’azienda e per il settore della rimozione del carbonio nei mercati emergenti. Il capitale raccolto servirà a potenziare la presenza dell’azienda nei mercati del Sud e Sud-Est asiatico e dell’Africa occidentale.

Strategia di crescita e espansione internazionale

Il round di finanziamento da 40 milioni di dollari è stato guidato da WestBridge Capital, con la partecipazione di altri investitori.

L’obiettivo è supportare la scalabilità dei progetti di rimozione di CO₂ basati su agricoltura rigenerativa, biochar, agroforestazione e mineralizzazione di roccia. Questi progetti sono già operativi in India, Nepal, Bangladesh, Bhutan e Costa d’Avorio. Finora Varaha ha coinvolto oltre 170.000 agricoltori su circa 1,7 milioni di acri di terra. Il capitale appena ottenuto servirà ad approfondire la presenza in queste aree e ad espandersi in Vietnam e Indonesia. Ciò avverrà tramite un nuovo Industrial Partners Program, grazie al quale operatori industriali con accesso a biomassa sostenibile potranno generare crediti di carbonio verificati attraverso la tecnologia MRV (Measurement, Reporting and Verification) sviluppata da Varaha stessa.

Vantaggio competitivo nell’esecuzione operativa

Varaha punta sulla capacità operativa e non tanto sulla proprietà tecnologica per differenziarsi. Il CEO e co-founder Madhur Jain osserva che “se un credito di carbonio rappresenta un costo sul bilancio e non un semplice impegno CSR, alti costi operativi in alcuni territori rendono il modello insostenibile”. Il vantaggio competitivo risiede nella capacità di garantire rimozione durevole della CO₂ a costi significativamente inferiori rispetto a quelli di Europa e Nord America. Il tutto mantenendo piena conformità agli standard internazionali di verifica (Puro.earth, Verra, Gold Standard, Carbon Standards International, Isometric).

Scala raggiunta e credibilità commerciale

Varaha ha rimosso oltre 2 milioni di tonnellate di CO₂ e generato circa 150.000 crediti di carbonio verificati. Il suo portafoglio clienti include giganti globali come Google, Microsoft, Lufthansa, Swiss Re e Capgemini, con cui ha stipulato accordi di offtake pluriennali. Microsoft stessa ha concordato l’acquisto di oltre 100.000 tonnellate di CDR credits tramite un progetto di biochar in Maharashtra. Questo progetto prevede la realizzazione di 18 reattori industriali attivi per 15 anni, capaci di rimuovere oltre 2 milioni di tonnellate di CO₂, oltre a generare benefici agronomici e ridurre il burning post-raccolto.

Implicazioni per il settore climatico globale

L’ingresso di WestBridge Capital nel capitale di Varaha segna un punto di svolta per il climate-tech indiano. Apre la porta a investimenti istituzionali anche nei settori più difficili, confermando il valore di modelli basati sull’implementazione sul campo e sul coinvolgimento diretto degli agricoltori. La strategia di Varaha offre un esempio replicabile: una piattaforma che unisce natura, tecnologia e mercato globale per fornire crediti di carbonio affidabili e duraturi, con impatto reale sui mezzi di sussistenza locali. È un passo concreto verso la costruzione di infrastrutture climatiche nel Global South, dove costi, scala e verifica diventano leve strategiche.

Con questo round, Varaha consolida la propria posizione come attore chiave del mercato dei carbon credits e segna la maturazione di un ecosistema in cui innovazione tecnologica e responsabilità ambientale convergono con investimenti capaci di far progredire la decarbonizzazione su scala globale in modo sostenibile.