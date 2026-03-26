L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha disposto il blocco di due siti pornografici, www.giochipremium.com e www.hentai-ita.net, gestiti dalla società Onlab. La decisione, comunicata il 26 marzo 2026, impone ai prestatori di servizi di mere conduit di impedire l’accesso in rete a tali portali. Questo provvedimento fa seguito all’adozione, avvenuta il 18 marzo, delle linee guida che delineano le modalità tecniche e procedurali per l’accertamento della maggiore età degli utenti, in piena attuazione del cosiddetto Decreto Caivano.

I siti in questione, che diffondono contenuti pornografici sul territorio italiano, non avevano implementato i sistemi di verifica necessari a precludere l’accesso ai minori di diciotto anni.

Primi provvedimenti Agcom contro la diffusione di contenuti non appropriati

L’Agcom ha emesso i suoi primi due provvedimenti, ordinando il blocco dei siti www.giochipremium.com e www.hentai-ita.net, entrambi riconducibili alla gestione di Onlab. La motivazione risiede nella mancata implementazione delle linee guida relative all’accertamento della maggiore età degli utenti. Tale obbligo normativo, introdotto dal Decreto Caivano, si estende a tutti i siti web e alle piattaforme di condivisione video che distribuiscono contenuti pornografici in Italia, imponendo la verifica che gli accessi siano consentiti esclusivamente a persone maggiorenni.

Quadro normativo e requisiti tecnici per la verifica dell’età

La delibera n. 96/25/CONS, approvata dall’Agcom l’8 aprile 2025 e pubblicata il 12 maggio 2025, definisce i requisiti per i gestori di siti web e piattaforme che offrono contenuti pornografici. Essi sono tenuti a dotarsi di sistemi di verifica dell’età affidati a soggetti terzi indipendenti e certificati. Il processo di verifica si articola in due fasi distinte: identificazione e autenticazione, da ripetere per ogni sessione di utilizzo. Il sistema implementato deve aderire rigorosamente ai principi di proporzionalità, protezione dei dati personali, sicurezza informatica, precisione, accessibilità, inclusività e garantire una gestione efficace dei reclami. In caso di inadempienza, l’Agcom ha la facoltà di emettere diffide e, qualora la situazione non venga sanata, disporre il blocco dei siti fino al ripristino delle condizioni di conformità normativa.