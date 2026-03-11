Anduril compie oggi un passo strategico significativo con l’acquisizione di ExoAnalytic Solutions, un’azienda specializzata nel tracciamento di satelliti tramite una rete globale di oltre 400 telescopi. La mossa mira a rafforzare le capacità di space domain awareness di Anduril, aumentando al contempo il potenziale di successo nei programmi governativi come il sistema di difesa missilistica Golden Dome.

Il tracciamento orbitale come asset critico

ExoAnalytic opera una vasta rete di telescopi che osservano oggetti ad alta orbita, trasformando queste osservazioni in strumenti avanzati per l’intelligence spaziale.

L’importanza delle capacità offerte da ExoAnalytic in ambito di missile defense e awareness spaziale è sottolineata dalla necessità del Dipartimento della Difesa di disporre del miglior catalogo possibile di tutto ciò che accade nello spazio.

Integrazione operativa e crescita interna

I termini dell’accordo, non resi pubblici, prevedono la completa integrazione di ExoAnalytic all’interno di Anduril, pur mantenendo relazioni con clienti esterni. L’organico di Anduril dedicato allo spazio, attualmente di circa 120 persone, raddoppierà grazie all’inserimento dei circa 130 professionisti di ExoAnalytic. Si tratta dell’undicesima acquisizione complessiva di Anduril e la prima sotto la sua business unit spaziale.

Supporto a Golden Dome e all’offerta Lattice

ExoAnalytic offre algoritmi di visione artificiale per il riconoscimento di satelliti e oggetti orbitanti. Queste capacità diventano fondamentali per intercettare minacce spaziali e alimentano gli strumenti di comando e controllo di Anduril, come il software Lattice utilizzato nella rete di sorveglianza spaziale della Difesa statunitense (Space Surveillance Network). L’acquisizione assume un ruolo chiave nell’ottica di rispettare la scadenza imposta dal Pentagono per il 2026 sull’implementazione della rete Lattice.

Visione integrata: hardware, comunicazioni, sensori intelligenti

Questa acquisizione completa l’ecosistema verticale di Anduril: al sensing (grazie alla precedente acquisizione di AIRS per i sensori infrarossi) e alla comunicazione tattica (Klas), si aggiunge ora l’intelligence spaziale in tempo reale di ExoAnalytic.

Questo chiude il cerchio tra rilevamento, computazione e reazione automatizzata.

Implicazioni strategiche e finanziarie

Sul fronte finanziario, la mossa arriva nel momento in cui Anduril è impegnata in un round di finanziamento miliardario, con un valore di mercato che si stima possa raggiungere i 60 miliardi di dollari, supportato da Thrive Capital e Andreessen Horowitz. La strategia è chiara: costruire un’infrastruttura difensiva spaziale verticale e autonoma, in grado di competere con i grandi player tradizionali nell’ambito del programma Golden Dome.

Dal punto di vista strategico, l’acquisizione amplifica la posizione competitiva di Anduril in un ecosistema in cui l’analisi in tempo reale è cruciale per la difesa spaziale.

Ciò è particolarmente rilevante in un contesto in cui flotte satellitari straniere si avvicinano a satelliti occidentali.

Un passo verso una difesa spaziale autonoma e verticale

Questo movimento segnala il progressivo consolidamento della filosofia di Anduril: un’unica piattaforma che integra sensori, calcolo edge e algoritmi avanzati per la difesa e il controllo. In un panorama difensivo dove tempo e accuratezza possono fare la differenza tra neutralizzare una minaccia o subirne gli effetti, l’acquisizione di ExoAnalytic rappresenta un tassello fondamentale nel disegno di una difesa spaziale moderna, reattiva e integrata.

L’azienda si posiziona così non più come fornitore di singole componenti, ma come architetto di un sistema di sorveglianza e reazione automatica nello spazio, con potenziali sviluppi già previsti per il 2026 in termini di lanci R&D e misurazione satellitare.

Una traiettoria convergente e ben orchestrata, in cui ogni asset rafforza gli altri, costruendo un’infrastruttura difensiva spaziale che, fino a ieri, era prerogativa esclusiva dei grandi del settore.