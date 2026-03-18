In un’azione senza precedenti, lo stato dell’Arizona ha intrapreso il primo caso penale contro Kalshi, la piattaforma di prediction market. L’azienda è accusata di operare come un’attività di gioco d’azzardo illegale, priva delle necessarie licenze. Il procuratore generale Kris Mayes ha depositato un atto d’accusa di venti capi d’imputazione presso la corte della Contea di Maricopa il 17 marzo 2026, sostenendo che Kalshi abbia accettato scommesse da residenti su una vasta gamma di eventi, incluse le elezioni statali e presidenziali, una pratica espressamente vietata dalla legislazione dell’Arizona.

La natura delle accuse e il quadro normativo

Le contestazioni includono quattro imputazioni specifiche per “election wagering”, ovvero scommesse sull’esito di elezioni. Tra queste figurano le previsioni sul vincitore delle elezioni presidenziali del 2028, la corsa per la carica di governatore dell’Arizona nel 2026, le primarie repubblicane governatoriali e la competizione per segretario di stato nel 2026. Inoltre, il documento accusa Kalshi di aver offerto scommesse su eventi sportivi e sulle performance individuali in ambito universitario, in chiara violazione delle normative locali sul gioco d’azzardo.

Una svolta nella regolamentazione dei mercati di previsione

Questo rappresenta il primo caso penale di tale natura promosso contro un operatore nel settore dei prediction market, segnando una significativa escalation nel confronto tra gli stati e queste piattaforme.

Fino a oggi, la maggior parte delle azioni intraprese da stati come Nevada, New Jersey, Illinois, Montana, Ohio, Maryland e Utah si erano limitate a notifiche di cessazione o a procedimenti civili. L’attuale iniziativa dell’Arizona introduce un livello di sanzione penale mai visto prima.

La posizione di Kalshi e le reazioni istituzionali

Kalshi respinge con fermezza le accuse, definendole “infondate” e interpretandole come un tentativo di aggirare il normale iter giudiziario. L’azienda sostiene di essere regolamentata a livello federale dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC), e di conseguenza, esente da interventi statali. Michael Selig, presidente della CFTC, ha criticato l’azione dell’Arizona, definendola “interamente inappropriata come procedimento penale” e un attacco alla legittima autorità federale.

Situazione giuridica e sviluppi futuri

Le accuse mosse sono tecnicamente classificate come reati minori (misdemeanors), ma costituiscono una svolta rilevante nella strategia regolamentare. Precedentemente, i tribunali federali in stati come Nevada e New Jersey avevano emesso sentenze favorevoli a Kalshi, respingendo le interferenze statali e riaffermando la giurisdizione federale esclusiva per i contratti derivati. La dinamica è destinata a evolversi, con esperti giuridici che prevedono che la contesa potrebbe giungere fino alla Corte Suprema, data l’intensificazione del dibattito tra la preminenza del diritto federale e la tutela dei regolatori statali.

Implicazioni e prospettive per il settore

Il caso dell’Arizona si configura come un punto di svolta nel quadro regolatorio dei prediction market. Se l’approccio penale dovesse dimostrarsi efficace, si potrebbe assistere a un’ondata di misure analoghe in altri stati. Contemporaneamente, la CFTC si trova sotto pressione per definire con maggiore chiarezza il proprio ruolo e i propri confini normativi, una necessità che emerge con forza dallo scontro in atto tra giurisdizioni statali e federali. L’esito di questo processo potrebbe ridefinire l’intero settore dei prediction market, influenzando investitori, operatori di mercato e legislatori. Sarà cruciale monitorare le future decisioni sia delle autorità dell’Arizona sia della CFTC, poiché la posta in gioco è elevata e riguarda i confini della regolazione finanziaria e del gioco d’azzardo.