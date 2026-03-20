Bluesky, la piattaforma social in rapida evoluzione, ha annunciato un significativo traguardo finanziario: una raccolta di 100 milioni di dollari in Serie B. Questo round di finanziamento, guidato da Bain Capital Crypto, si è concluso nell'aprile 2025, ma è stato reso pubblico solo in questi giorni. Tra gli investitori che hanno partecipato figurano nomi già noti come Alumni Ventures e True Ventures, affiancati da Anthos Capital, Bloomberg Beta e Knight Foundation. Con questa iniezione di capitali, il finanziamento totale di Bluesky supera ora i 115 milioni di dollari, consolidando la sua posizione nel panorama delle comunicazioni online.

Una nuova guida per la crescita strategica

L'annuncio del finanziamento coincide con un importante cambio ai vertici dell'azienda. Jay Graber, fondatrice e precedente CEO di Bluesky, ha lasciato il suo ruolo per assumere la posizione di Chief Innovation Officer, con l'obiettivo di concentrarsi sullo sviluppo e l'evoluzione del protocollo AT Protocol. La leadership è stata affidata a Toni Schneider, ex CEO di Automattic (la società dietro WordPress), che assume il ruolo di CEO con il mandato di guidare la piattaforma verso un'ulteriore espansione commerciale e una maggiore scalabilità.

Questa transizione strategica è stata pensata per affrontare le crescenti sfide legate alla monetizzazione e alla gestione di una base utenti in forte crescita, che ha già superato i 43 milioni di iscritti a livello globale.

La mossa mira a rafforzare la competitività di Bluesky in un mercato dominato da giganti come Threads e X, puntando su un modello decentralizzato e innovativo.

Il cuore tecnologico: AT Protocol e l'ecosistema aperto

Nonostante la partecipazione di fondi di venture capital con un'impronta crypto, Bluesky mantiene una chiara distanza dall'integrazione diretta di criptovalute nella sua offerta. La visione della piattaforma si ispira al concetto di Web3, inteso non come sinonimo di criptovaluta, ma come un'evoluzione del Web 2.0 verso un modello più aperto e distribuito. Il protocollo AT Protocol è il fulcro di questa architettura, garantendo l'interoperabilità tra diverse applicazioni e servizi social.

L'ecosistema di Bluesky, noto come Atmosphere, è in continua espansione, attirando sviluppatori e partner che creano una vasta gamma di applicazioni, dal video sharing (come Skylight) a alternative decentralizzate a Instagram (come Flashes), fino a collaborazioni con aziende più grandi come Flipboard. Questo ambiente dinamico è testimoniato da oltre 400.000 download mensili degli strumenti per sviluppatori (SDK) e dall'utilizzo settimanale di oltre un migliaio di applicazioni basate su AT Protocol.

Strategie per la monetizzazione e la sostenibilità

Sotto la guida di Toni Schneider, Bluesky intende capitalizzare il suo modello di protocollo aperto per sviluppare nuovi servizi a pagamento. L'approccio si ispira a quello di Automattic, mirando a combinare la scalabilità di un sistema aperto con la creazione di flussi di entrate attraverso abbonamenti e servizi aggiuntivi.

L'obiettivo è costruire un modello di business sostenibile che permetta a Bluesky di competere efficacemente con le piattaforme centralizzate, mantenendo fede ai principi di decentralizzazione che ne definiscono l'identità.

Questa strategia è cruciale per garantire la stabilità finanziaria e la crescita a lungo termine, posizionando Bluesky come un'alternativa solida e innovativa nel panorama dei social network. Con un significativo finanziamento e una leadership rinnovata, Bluesky si prepara a un'ulteriore espansione, puntando a consolidare il suo ruolo di leader nell'evoluzione del web decentralizzato.