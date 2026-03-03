Le disinstallazioni dell’app ChatGPT hanno registrato un notevole balzo del +295% nelle ore successive all’annuncio dell’intesa tra OpenAI e il Dipartimento della Difesa statunitense. Questa notizia, evidenziata da TechCrunch, segnala una significativa frattura tra una parte degli utenti e le scelte strategiche dell’azienda guidata da Sam Altman, riflettendo una crescente sensibilità verso l’integrità etica delle piattaforme AI.

Contesto e dinamica delle disinstallazioni

Secondo il reportage di TechCrunch, l’accordo siglato da OpenAI con il Pentagono per l’impiego dei suoi modelli AI in contesti classificati ha innescato un aumento del 295% nelle disinstallazioni dell’app ChatGPT.

Il dato, che rappresenta una variazione percentuale rispetto ai livelli precedenti, testimonia una reazione immediata da parte di una porzione dell’utenza, che ha scelto di tradurre il proprio dissenso in un’azione concreta.

La campagna “QuitGPT” e la protesta digitale

Parallelamente, si è affermata la campagna online “QuitGPT” (o “Cancel ChatGPT”), che ha visto la partecipazione di oltre 1,5 milioni di persone attraverso forme di protesta quali la cancellazione del servizio, le disinstallazioni, la diffusione di messaggi sui social media o l’adesione al sito quitgpt.org. Una mobilitazione che ha assunto toni decisi, con forti accuse a OpenAI di anteporre i profitti alla sicurezza collettiva.

Attivisti digitali e sostenitori del movimento hanno definito il contratto con il Dipartimento della Difesa «corrotto», sostenendo che possa abilitare utilizzi potenzialmente legati alla sorveglianza di massa o a sistemi d’arma privi di controllo umano.

Il clima di protesta si è intensificato, culminando in una manifestazione fisica davanti alla sede di OpenAI a San Francisco.

La reazione di OpenAI: salvaguardie dichiarate

In risposta all’ondata di critiche, OpenAI ha sottolineato che il contratto esclude tre tipologie di impieghi sensibili: sorveglianza domestica di massa, sistemi d’arma autonomi e decisioni automatizzate ad alto impatto, come i sistemi di “credito sociale”. L’azienda ha inoltre chiarito che l’implementazione avviene tramite cloud, con personale autorizzato e supervisione umana, garantendo il mantenimento del proprio “safety stack” interno.

Il CEO Sam Altman ha ammesso che l’accordo è stato «decisamente affrettato» e dissonante sotto il profilo dell’optics.

Tuttavia, ha giustificato la mossa come un tentativo di de-escalare le tensioni tra il settore privato e il governo, con l’auspicio che, nel tempo, potesse essere interpretata come una strategia ponderata.

Implicazioni per il mercato e le alternative

La protesta non si è limitata agli utenti di ChatGPT: Anthropic, sviluppatore di Claude, ha registrato un balzo di popolarità, raggiungendo la vetta della classifica dell’App Store. Il distacco ideologico tra le due aziende è diventato un asset competitivo: Claude viene percepito come una piattaforma più attenta a privacy ed etica, mentre ChatGPT rischia di essere sempre più associata alle decisioni istituzionali.

La crescita delle disinstallazioni e la propaganda pro-privacy segnano una potenziale e duratura divisione tra modelli AI orientati al governo e quelli orientati al consumatore.

È possibile che questo evento rappresenti una traiettoria permanente di segmentazione del mercato.

Il +295% nelle disinstallazioni di ChatGPT traduce un dissenso che, fino a ora, era prevalentemente online, in un effetto tangibile e misurabile. Questa dinamica testimonia come le scelte etiche di un’azienda tecnologica possano impattare direttamente sull’interazione utente e sulla sua fiducia. Resta da vedere se OpenAI riuscirà a ricomporre questa crepa con future iniziative trasparenti e rassicuranti.