Il ritorno della Chevrolet Bolt per il model year 2027 è stato descritto da TechCrunch come un’operazione simile al ritorno stagionale del McRib di McDonald’s: una “re-entrata” motivata dalla passione dei fan e dalla convenienza per la casa madre, ma non una riedizione permanente della gamma. La parola d’ordine è revival limitato, che unisce nostalgia e nuova tecnologia.

Il McRib dell’automotive: un paragone calzante

Come il celebre sandwich di McDonald’s dal ritorno episodico, anche la Bolt 2027 torna esclusivamente “per un periodo limitato” per soddisfare il nutrito gruppo di appassionati fedeli.

General Motors avrebbe approfittato di un’interruzione di produzione di 18 mesi nel suo stabilimento di Fairfax (Kansas) per imprimere un’accelerata al progetto, rendendolo finanziariamente sostenibile grazie all’utilizzo di componenti già disponibili nel portafoglio EV interno. Il ritorno non è quindi frutto di un ripensamento strategico a lungo termine, bensì di una decisione pratica e temporanea.

Tra nostalgia e modernità: cosa c’è di nuovo

L’ossatura della nuova Bolt deriva dal precedente modello Bolt EUV: stessa scocca e carrozzeria con modifiche soft (frontale, sospensioni) per rendere il risultato familiare ma aggiornato. La vera differenza è sotto il cofano:

Nuova batteria da 65 kWh al litio-ferro-fosfato (LFP), più economica, duratura e senza il rischio di degrado alla ricarica completa.

al litio-ferro-fosfato (LFP), più economica, duratura e senza il rischio di degrado alla ricarica completa. Motore da 200 CV e 169 lb-ft (circa 229 Nm), inferiore alla generazione precedente in termini di coppia, ma con rapporto finale ottimizzato che migliora le prestazioni reali. Autonomia indicata di 262 miglia (circa 422 km) nella configurazione LT e fino a 255 miglia (circa 410 km) per la versione RS più performante.

Ricarica rapida fino a 150 kW (anche 157 kW in alcuni casi) che permette di passare dal 10% all’80% in circa 24–25 minuti.

(anche 157 kW in alcuni casi) che permette di passare dal 10% all’80% in circa 24–25 minuti. Standard il nuovo connettore NACS compatibile con Supercharger Tesla (necessaria un’integrazione successiva per il plug-and-charge).

compatibile con Supercharger Tesla (necessaria un’integrazione successiva per il plug-and-charge). Sistemi avanzati come Super Cruise (guida autonoma di livello 2), visori dual display da 11 e 11,3 pollici, app integrate (Spotify, Apple Music) in sostituzione di Android Auto o Apple CarPlay.

L’approccio è chiaro: mantenere il DNA Bolt rendendola tecnologicamente aggiornata pur in un’ottica di contenimento dei costi.

Vale ancora la pena pensare alla Bolt?

Al prezzo di lancio di 28.995 USD (con un modello LT ancora più economico atteso nel corso del 2026), la Bolt torna a essere l’EV a lungo raggio più accessibile sul mercato statunitense. Questo la rende un’opzione interessante per chi desidera entrare nel mondo elettrico senza rinunce al comfort o alla praticità.

Tuttavia, alcune scelte sollevano perplessità: la rimozione di Android Auto e Apple CarPlay, pur mitigata dalle app native, rappresenta un downgrade nell’esperienza utente; Super Cruise è un’opzione costosa che può incorrere in costi aggiuntivi non da poco. Inoltre, si tratta di un ritorno a tiratura limitata, un episodio strategico piuttosto che un pilastro della gamma futura.

Strategia limitata, ma di grande valenza simbolica

La scelta di resuscitare la Bolt sembra dettata da un mix di incentivo economico (riuso di componenti, guadagni da produzione esistente), risposta alla pressione degli appassionati e opportunità di colmare un gap temporale nella gamma EV. Il risultato è una vettura aggiornata, accessibile e funzionale, ma destinata a scomparire probabilmente dopo un biennio di commercializzazione.

La Bolt 2027 è pertanto un’operazione autonoma, costruita con pragmatismo: sfrutta ciò che GM già possedeva, centrando allo stesso tempo un ritorno emozionale e tecnico sul mercato a prezzi competitivi.

Nel panorama dell’auto elettrica, questa strategia ricorda un’operazione temporanea che punta a generare interesse, fidelizzazione e vendita con un investimento minimo: la Bolt torna, ma non per restare.