Nel settore della privacy digitale, Cloaked si distingue per il suo approccio integrato, offrendo un pacchetto completo di soluzioni di sicurezza e anonimizzazione. La startup ha raccolto 375 milioni di dollari in un round di Serie B e finanziamento di crescita, destinati a consolidare l'offerta consumer e a lanciare una nuova linea per le imprese.

L'evoluzione di Cloaked: dal consumer all'enterprise

Fondata nel 2020 da Arjun e Abhijay Bhatnagar, Cloaked ha iniziato con identità digitali temporanee (email, numeri di telefono, password) per proteggere i dati reali.

L'offerta si è poi ampliata includendo monitoraggio del dark web, rimozione dati da broker, VPN, assicurazione contro il furto d'identità e protezione chiamate basata su AI.

La risposta di Cloaked alle sfide dell'AI

Il CEO Arjun Bhatnagar evidenzia come l'AI stia superando le capacità umane nel minacciare la sicurezza individuale con truffe e phishing. Cloaked si propone come soluzione olistica per la protezione personale e familiare. La roadmap prevede l'estensione delle funzioni AI (oggi per le chiamate) a SMS, email e navigazione web. È in fase di test un agente AI proattivo per azioni come la modifica di password compromesse, operando in locale per la massima sicurezza.

Crescita e ambizioni future

La crescita è significativa: nell'ultimo anno, Cloaked ha decuplicato il fatturato, superando i 350.000 utenti a pagamento. Ha protetto oltre 10 milioni di identità e rimosso più di un miliardo di record da data broker. Lo screening chiamate ha bloccato oltre 50 milioni di contatti fraudolenti.

L'espansione nel mercato enterprise

Il finanziamento consente a Cloaked l'ingresso nel mercato enterprise. L'offerta aziendale include gestione di identità e password, alert su truffe e dashboard per i CISO con metriche aggregate, garantendo sicurezza per dipendenti e organizzazione.

Team, investitori e scenario competitivo

Con circa 70 dipendenti, Cloaked prevede di espandere il team in prodotto, ingegneria, vendite enterprise ed espansione internazionale.

Il round è stato guidato da General Catalyst e Liberty City Ventures, con la partecipazione di Lux Capital, Human Capital, Marquee Ventures, NFL Players Association, LG Technology Ventures, Assurant Ventures e DuckDuckGo. Quest'ultima, anche investitore, è un concorrente nel settore VPN e protezione identità, insieme a 1Password, Gaurdio, Firefox, Proton e Mozilla.

Analisi dei dati Dealroom

I dati Dealroom indicano Cloaked con sede a Lowell, USA, e un valore enterprise stimato tra 100 e 150 milioni di dollari. I round precedenti includono seed da 4 M$ (dicembre 2020 e gennaio 2022), Serie A da 25 M$ (marzo 2022) e early VC da 5 M$ (febbraio 2023). La Serie B da 375 milioni di dollari, quasi il doppio del valore enterprise stimato, segna una fase di maturazione e ambizione.

In sintesi, Cloaked evolve da app individuale a piattaforma completa per la privacy, con difesa proattiva basata su AI. Con una solida base utenti e ingenti capitali, è pronta all'ingresso nel B2B. La sfida è consolidare questa spinta per una presenza globale e un'affidabilità enterprise, mantenendo i principi di sicurezza e trasparenza.