Il CEO di Cloudflare, Matthew Prince, ha lanciato un allarme significativo durante il SXSW di Austin: entro il 2027, il traffico Internet generato da bot, in particolare quelli alimentati dall'intelligenza artificiale, è destinato a superare quello umano. Questa previsione non solo ridisegna il panorama digitale, ma evidenzia una trasformazione profonda nelle modalità di interazione con il web.

L'esplosione del traffico AI

L'esplosione del traffico attribuibile ai bot, specialmente quelli guidati dall'IA generativa, è una conseguenza diretta della diffusione esponenziale di queste tecnologie.

La differenza nel comportamento di navigazione è marcata: per un'attività come lo shopping, un utente umano visita in media cinque siti, mentre un bot può esplorarne migliaia. Questo fenomeno ha già alterato le dinamiche del web: il traffico bot, che in passato rappresentava circa il 20% del totale, sta ora rapidamente conquistando una quota maggioritaria, rendendo le tradizionali metriche di valutazione del traffico sempre meno accurate.

Nuove infrastrutture per un web in evoluzione

Questa metamorfosi digitale, come evidenziato da Prince, impone la necessità di nuove infrastrutture tecnologiche. L'introduzione di "sandbox" dedicate agli agenti AI permetterà di avviare e terminare compiti specifici in modo isolato, senza compromettere l'integrità del sistema principale.

Un concetto paragonabile all'apertura e chiusura di una scheda del browser, ma applicato a un livello di complessità e flessibilità decisamente superiore, essenziale per gestire l'aumento del traffico.

Un'evoluzione graduale ma inarrestabile

A differenza dell'improvvisa e transitoria impennata di traffico osservata durante la pandemia di COVID-19, l'incremento del traffico generato dall'AI si presenta come un'evoluzione graduale ma costante. Non si registrano segnali di rallentamento, il che richiede un approccio proattivo e dinamico da parte delle aziende che gestiscono le infrastrutture web, per adattarsi a questa nuova realtà senza interruzioni.

L'impatto su editori e pubblicità

Le tendenze attuali sollevano nuove sfide per gli editori digitali, come evidenziato da un'analisi di Blankspace.

I bot AI, infatti, accedono e consumano i contenuti in modalità che sfuggono ai tradizionali strumenti di analisi, come Google Analytics. Questo crea un vero e proprio 'pubblico invisibile', la cui entità è estremamente difficile da quantificare. La conseguenza diretta è una distorsione delle metriche relative al ritorno sull'investimento (ROI) e ai ricavi pubblicitari (ad revenue), poiché un numero significativo di interazioni con i contenuti non viene correttamente rilevato o attribuito.

Costi infrastrutturali e la "zero-click economy"

Gli editori si trovano ad affrontare non solo un aumento dei costi infrastrutturali dovuto al maggiore carico sui server, ma anche una riduzione della visibilità dei propri contenuti a causa delle piattaforme AI.

Queste ultime, infatti, spesso presentano le informazioni direttamente agli utenti, senza reindirizzarli ai siti originali, un fenomeno noto come 'zero-click'. Ciò significa un consumo significativo di risorse senza un corrispettivo in termini di entrate pubblicitarie o abbonamenti, configurando uno scenario di costi elevati senza un ritorno economico visibile.

La risposta di Cloudflare alle nuove sfide

In questo scenario in rapida evoluzione, l'importanza di servizi come quelli forniti da Cloudflare diventa fondamentale. Le loro soluzioni, che includono strumenti avanzati per il blocco del traffico bot indesiderato, sono cruciali per mitigare gli impatti negativi. Un approccio integrato e tecnologicamente avanzato sarà indispensabile per navigare con successo le complessità di un panorama web sempre più caratterizzato dalla predominanza dell'intelligenza artificiale e dell'automazione.