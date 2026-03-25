Il 25 marzo 2026, la polizia russa ha arrestato il presunto amministratore del forum di cybercrimine LeakBase. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha descritto LeakBase come uno dei più grandi forum mondiali per criminali informatici, utilizzato per lo scambio di strumenti di hacking, password, credenziali bancarie e informazioni su carte di credito.

LeakBase: Piattaforma di Dati Rubati

LeakBase operava come una vasta piattaforma online per la compravendita di dati rubati e strumenti di cybercrimine. Con oltre 142.000 membri e più di 215.000 messaggi, il forum conteneva un archivio aggiornato di database compromessi, molti da attacchi di alto profilo.

Accessibile via web e in inglese, facilitava la vendita di informazioni sensibili, inclusi dettagli di carte di credito e conti bancari, favorendo accessi non autorizzati.

Operazione Globale e Arresti

All'inizio di marzo, un'operazione globale coordinata da autorità statunitensi ed Europol ha coinvolto 14 nazioni (Stati Uniti, Australia, stati membri dell'UE, Regno Unito). Questa azione ha portato a perquisizioni, 13 arresti e al sequestro del database di LeakBase. Europol ha specificato di non aver assistito le autorità russe nell'arresto del presunto amministratore.

Lotta Continua al Cybercrimine

L'arresto del gestore di LeakBase rappresenta un duro colpo alle reti globali di cybercrimine, dimostrando l'efficacia della collaborazione internazionale.

Questo successo segue operazioni contro RaidForums (2022) e BreachForums (2023), evidenziando un impegno costante. Piattaforme come LeakBase alimentano un mercato nero per dati rubati, minacciando la sicurezza informatica globale. Le recenti azioni di contrasto mirano a smantellare questi mercati e prevenire l'uso illegale dei dati. L'arresto invia un messaggio chiaro: le autorità internazionali sono determinate a combattere il crimine digitale sofisticato.