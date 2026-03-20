Un attacco informatico ha paralizzato i sistemi di Intoxalock, azienda statunitense leader nella fornitura di dispositivi ignition interlock, comunemente noti come "breathalyzer" anti-alcool per veicoli. L'incidente, avvenuto il 14 marzo 2026, ha bloccato app, call center e, crucialmente, i servizi di calibrazione in tutto il Paese, lasciando migliaia di automobilisti impossibilitati ad avviare le proprie vetture. Questi guidatori, spesso soggetti a obblighi legali per reati di guida in stato di ebbrezza, si trovano ora in una situazione critica che compromette lavoro, salute e adempimenti giudiziari.

Disagi diffusi e la risposta di Intoxalock

Intoxalock ha riconosciuto sul proprio sito una «downtime» a seguito di un «cybersecurity event», confermando che numerosi clienti non riescono a ricalibrare i dispositivi, rendendo di fatto impossibile l'avviamento dei veicoli per chi aveva la calibrazione in scadenza. Le segnalazioni degli utenti sui forum online hanno ampiamente confermato l'interruzione dei servizi dal 14 marzo, con app bloccate e centri di calibrazione inattivi, accompagnate da una percepita mancanza di comunicazione chiara da parte dell'azienda.

Automobilisti bloccati in diverse regioni

Le conseguenze dell'attacco informatico si sono manifestate con veicoli fermi in officina per giorni, impossibilitati a muoversi.

Le cronache locali da stati come Maine, New York e Minnesota hanno riportato numerosi casi di automobilisti bloccati. In risposta all'emergenza, Intoxalock ha introdotto una proroga di 10 giorni per le calibrazioni, valida però solo per alcuni stati e specifici modelli di dispositivi, escludendo regioni come Arkansas, Massachusetts, Michigan e Washington e limitando l'applicazione ai modelli più recenti.

Impatti sulla vita quotidiana e tutele

L'impossibilità di utilizzare l'auto ha avuto ripercussioni dirette sulla vita quotidiana degli utenti, impedendo loro di recarsi al lavoro, a importanti appuntamenti medici o di rispettare gli obblighi della libertà vigilata. Per mitigare i disagi economici, Intoxalock ha attivato una politica di rimborso per le spese di traino documentate e ha messo a disposizione un servizio di supporto stradale.

Dal punto di vista legale, si prevede che la mancata calibrazione causata dall'attacco sarà documentata dal dispositivo stesso una volta ripristinati i sistemi, offrendo una potenziale protezione da sanzioni, a condizione che gli utenti conservino le prove e completino la calibrazione appena possibile.

Scenario attuale e prospettive

Al momento, Intoxalock non ha fornito una data precisa per il ripristino completo dei sistemi. La crisi, iniziata il 14 marzo, persiste ancora al 20 marzo 2026, con officine, personale e utenti alle prese con una complessa gestione emergenziale. La comunicazione dell'azienda è apparsa frammentaria, caratterizzata da email sporadiche, linee automatizzate e informazioni pubbliche parziali, con differenze nell'applicabilità delle soluzioni alternative a seconda delle aree geografiche.

L'episodio ha messo in luce la vulnerabilità di sistemi critici legati alla mobilità assistita e alla conformità legale, evidenziando come le soluzioni temporanee offerte siano solo un aiuto parziale di fronte a una perturbazione quasi totale della vita quotidiana di migliaia di persone.