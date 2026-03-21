La startup Delve, sostenuta da Y Combinator, è finita al centro di una grave controversia, accusata di frode nella gestione della conformità. Un'indagine approfondita, pubblicata su Substack da un anonimo 'DeepDelver', ha sollevato pesanti interrogativi, suggerendo che centinaia di aziende potrebbero essere state indotte a credere di essere in regola con le normative sulla privacy e sicurezza, esponendole a rischi legali significativi. Si stima che circa 494 aziende siano potenzialmente coinvolte.

Le accuse: una conformità fittizia e auditor dubbi

Delve prometteva certificazioni rapide ed economiche per standard come SOC 2, HIPAA, ISO 27001 e GDPR. L'inchiesta ha rivelato report di audit con conclusioni pre-scritte, spesso generate prima di qualsiasi verifica effettiva. Molti dei 494 report SOC 2 analizzati presentavano testi quasi identici, con errori e descrizioni prive di senso; solo nome, logo e firma venivano modificati.

È emersa anche la falsificazione di prove: Delve avrebbe auto-generato attestati per controlli di sicurezza, verifiche dei precedenti e formazione, anche per dipendenti che non li avevano completati. Verbali di riunioni e valutazioni dei rischi sarebbero stati pre-fabbricati.

Riguardo agli auditor, Delve li commercializzava come studi CPA statunitensi, ma l'indagine ha rintracciato il principale auditor SOC 2, Accorp, in operazioni indiane con uffici virtuali negli Stati Uniti. L'auditor ISO 27001 era un'entità "shell" del Wyoming con il presidente allo stesso indirizzo di Delhi. Sono stati inoltre segnalati requisiti fondamentali ignorati, con i clienti rassicurati sulla conformità al 100%.

La risposta di Delve e le implicazioni

Di fronte alle accuse, il CEO di Delve, Karun Kaushik, ha inviato una email ai clienti definendo le affermazioni "falsificate" e provenienti da una "email generata da AI". Questa risposta è stata percepita come un tentativo di negazione, considerando che i report trapelati contenevano firme reali dei clienti e diagrammi architettonici confidenziali.

Delve ha affermato di non emettere direttamente report di conformità, ma di fornire una piattaforma di automazione che raccoglie le informazioni e concede l'accesso ad auditor indipendenti, sottolineando che i report finali provengono esclusivamente da auditor indipendenti e autorizzati.

Questa situazione solleva interrogativi cruciali sull'integrità degli strumenti di automazione della conformità che promettono soluzioni rapide e a basso costo, ma che potrebbero compromettere la sicurezza e la posizione normativa delle aziende.

Conseguenze e consigli per le imprese

Le aziende che hanno utilizzato Delve per le proprie certificazioni potrebbero affrontare gravi rischi: responsabilità penale ai sensi dell'HIPAA e multe salate in base al GDPR, fino al 4% del fatturato globale.

Aziende come Cluely, Lovable, Incorta, Bland, HockeyStack e Browser Use sono tra quelle potenzialmente colpite, rischiando violazioni contrattuali.

Per proteggersi, è fondamentale che le imprese che hanno utilizzato Delve si sottopongano immediatamente a un audit indipendente. È consigliabile verificare l'indipendenza degli auditor e mantenere scetticismo verso strumenti che promettono certificazioni complete in pochi giorni. Una certificazione SOC 2 Type 2 legittima richiede mesi. La regola è che se una soluzione di conformità sembra "troppo bella per essere vera", probabilmente lo è.

Il futuro della conformità tecnologica

Il caso Delve funge da monito sui rischi intrinseci nel fidarsi ciecamente degli strumenti di automazione in settori altamente regolamentati.

Le aziende devono implementare controlli rigorosi e adottare un approccio alla conformità che includa audit indipendenti e valutazioni continue. In un ecosistema digitale sempre più interconnesso, la trasparenza e l'integrità rimangono i pilastri fondamentali della fiducia aziendale e della sicurezza normativa.