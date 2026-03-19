L’FBI ha annunciato il sequestro di due siti web legati al gruppo hacktivista pro-iraniano Handala, ritenuto responsabile di un attacco informatico devastante contro il gigante statunitense della tecnologia medica Stryker. I contenuti dei domini, uno utilizzato per pubblicizzare le operazioni del collettivo e l’altro per il doxing di individui collegati a Israele, sono stati sostituiti da banner ufficiali che ne attestano il controllo da parte delle autorità.

Contrasto a un attore statale estero

Il banner di sequestro indica che i domini “sono stati utilizzati per condurre, facilitare o supportare attività informatiche malevole per conto di, o in coordinamento con, un attore statale estero”.

Il governo statunitense ha dichiarato di averne preso il controllo per “interrompere operazioni cyber in corso e prevenire ulteriori sfruttamenti”. Questa dichiarazione eleva l'azione oltre la mera repressione di un crimine informatico, inquadrandola come risposta a una minaccia statale.

L'attacco a Stryker: motivazioni e conseguenze

Handala, operativo dall’ottobre 2023 e ritenuto connesso al regime iraniano, ha rivendicato l’attacco a Stryker. Il gruppo ha dichiarato che l'azione era una ritorsione per un bombardamento su una scuola iraniana, che avrebbe causato la morte di almeno 175 persone, inclusi molti bambini. Gli hacker hanno affermato di aver estratto 50 terabyte di dati e di aver cancellato da remoto oltre 200.000 dispositivi, inclusi server e telefoni aziendali, utilizzando la console Microsoft Intune, paralizzando le operazioni in 79 paesi.

Stryker ha confermato una “interruzione globale dell’ambiente Microsoft”, sebbene abbia precisato di non aver riscontrato ransomware o malware e di considerare l’incidente contenuto. Nonostante ciò, l’ampiezza dello shutdown ha imposto all’azienda l’adozione di misure emergenziali in numerose sedi, compreso il suo centro operativo irlandese.

Implicazioni strategiche e le reazioni degli esperti

Gli esperti di cybersecurity hanno interpretato l’attacco come un cambiamento di paradigma: non più mirato all'estorsione, ma alla pura distruzione con obiettivi politici, esercitando pressione psicologica e geopolitica. È stato evidenziato il rischio di imitazioni e di una potenziale escalation, specialmente se tali strategie sono accompagnate da “proof drops” e operazioni d’influenza.

La rimozione dei siti di Handala, sebbene simbolica, costituisce una risposta digitale immediata. Tuttavia, l’interruzione organizzativa del collettivo non esclude la possibilità di future fughe di notizie attraverso canali vicini all’IRGC.

La nuova frontiera della cyber-guerra

Questo episodio evidenzia una tendenza crescente: attacchi ideologici contro infrastrutture critiche con effetti concreti e duraturi. Handala è spesso considerato un proxy ideologico del governo iraniano, operando all'interno della rete “Cyber Islamic Resistance” e collaborando con gruppi filo-russi. Il sequestro dei siti, pur utile a interrompere la comunicazione e la propaganda, non dissolve definitivamente queste dinamiche.

La protezione delle infrastrutture tecnologiche globali richiederà non solo difese tecniche, ma anche strategie di contro-narrazione, una maggiore interoperabilità tra intelligence e cybersecurity, e la resilienza delle supply chain digitali.

In conclusione, il sequestro dei domini di Handala non rappresenta la fine della cyber-guerra in atto, ma sottolinea una chiara scelta strategica: il contrasto si estende anche ai fronti informativi. Il conflitto si sposta sempre più nel dominio digitale, dove siti web, sistemi cloud e console di gestione diventano nuovi campi di battaglia.