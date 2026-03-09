Flipkart ha completato la sua re‑domiciliazione: la holding principale, Flipkart Internet Pvt Ltd, è ora formalmente l’entità madre del gruppo in India. Il cambio di sede legale da Singapore all’India segna una svolta strategica che prepara il terreno per l’attesa quotazione in borsa, prevista nell’anno fiscale che si chiuderà a marzo 2027.

Il percorso normativo: da NCLT a via libera governativo

La re-domiciliazione, definita anche “reverse flip”, ha affrontato una serie di passaggi burocratici e legali chiave. A dicembre 2025, Flipkart ha ottenuto l’approvazione dall’National Company Law Tribunal (NCLT) per avviare l’aggregazione delle entità Singapore‑based in Flipkart Internet Pvt Ltd con sede a Bengaluru.

Successivamente, è arrivato l’ok del governo centrale ai sensi del Press Note 3, consentendo il completamento della transizione.

Una mossa coerente con i trend del mercato tech indiano

Flipkart segue l’esempio di altri grandi nomi del tech, e-commerce e fintech che in passato avevano trasferito la loro sede legale all’estero per agevolazioni fiscali, accesso al capitale estero e semplificazioni regolatorie. Con nuove prospettive sui mercati azionari domestici, molte società come Zepto, Groww, Razorpay, Meesho e Pine Labs stanno tornando in India. Groww ha già esordito in Borsa lo scorso anno, mentre Zepto ha depositato in forma riservata la documentazione per l’IPO.

Numeri alla mano: dominio domestico, spinta all’IPO

Nel 2025 il valore lordo della merce venduta (GMV) da Flipkart ha raggiunto circa 30 miliardi di dollari, in crescita rispetto ai 23 miliardi di dollari del 2021. La piattaforma vanta oltre 500 milioni di clienti e 1,6 milioni di venditori in tutto il Paese; la logistica interna, Ekart, copre più di 22.000 codici postali. Questi dati confermano la solidità e l’estensione delle operazioni indiane, supportando la logica della quotazione domestica.

Governance, compliance e vantaggi fiscali

Riadattare la sede legale in India offre a Flipkart numerosi vantaggi: semplificazione normativa, allineamento tra governance e vera base operativa, e chiarezza nei rapporti con regolatori locali in ambiti come protezione dei dati, concorrenza e normative e-commerce.

Inoltre, consente maggior controllo sulla governance e facilita l’accesso a investitori istituzionali locali.

Verso l’IPO: tutti gli indicatori indicano il mercato indiano

Con la struttura interna definitiva e le approvazioni registrate, Flipkart può avviare dialoghi con merchant banker e pianificare la redazione del prospetto informativo. L’obiettivo è chiaro: quotarsi sul mercato indiano nell’anno fiscale 2026–2027. Si chiude così un ciclo di preparazione durato oltre un anno, iniziato con l’annuncio ad aprile 2025 e passando per tappe normative in Singapore e India.

In sintesi, la re-domiciliazione di Flipkart è un passo fondamentale che rafforza l’identità del gruppo come azienda «nata e cresciuta in India», mettendo le basi per una quotazione domestica che sfrutterà la profondità dei mercati e la fiducia degli investitori indiani.