Google ha annunciato il 25 marzo 2026 il lancio di Lyria 3 Pro, una versione potenziata del suo modello di generazione musicale basato sull’intelligenza artificiale. Questo aggiornamento rappresenta un passo significativo nelle capacità creative del sistema, estendendo la durata delle tracce fino a tre minuti e offrendo un controllo più raffinato sulla struttura musicale. Il nuovo modello Lyria 3 Pro mira a trasformare la generazione musicale AI da strumento di sperimentazione in una risorsa creativa concreta per musicisti e professionisti.

Dalle clip brevi ai brani completi

La principale innovazione introdotta da Lyria 3 Pro è la capacità di generare tracce musicali fino a tre minuti, superando i 30 secondi della versione precedente, Lyria 3. Questa estensione apre nuove prospettive per l’applicazione dell’AI nella composizione, rendendo il sistema idoneo non solo per brevi clip, ma anche per demo, bozze o vere e proprie produzioni musicali. Gli utenti possono ora specificare con maggiore precisione elementi strutturali come intro, versi, ritornelli e bridge, grazie a una comprensione migliorata della composizione del brano.

Disponibilità su diverse piattaforme

Lyria 3 Pro è stata resa immediatamente accessibile agli abbonati a pagamento dell’app Gemini.

Parallelamente, il modello è in fase di integrazione nell’app di editing video Google Vids e in ProducerAI, lo strumento musicale basato su AI acquisito da Google nel febbraio 2026. Anche gli strumenti destinati al settore enterprise, come Vertex AI (attualmente in anteprima pubblica), la Gemini API e AI Studio, beneficiano dell’introduzione di questa nuova versione, ampliando le possibilità di utilizzo in contesti professionali e aziendali.

Etica e identificazione dei contenuti AI

Google ha specificato che Lyria 3 Pro è stato addestrato utilizzando dati provenienti dai propri partner e da fonti legalmente utilizzabili, inclusi YouTube e Google stessa. L’azienda ha sottolineato che il modello non replica lo stile di artisti specifici, ma può trarne una «ampia ispirazione» qualora questi vengano esplicitamente indicati nei prompt.

Per garantire trasparenza e tracciabilità, ogni output generato da Lyria 3 e Lyria 3 Pro include il watermark impercettibile SynthID, progettato per identificare i contenuti creati tramite intelligenza artificiale.

Implicazioni per creatori e professionisti

Con l’introduzione di Lyria 3 Pro, il panorama della generazione musicale tramite AI si espande significativamente. L’aumento della durata delle tracce e il controllo strutturale avanzato rendono il modello uno strumento versatile, utile non solo per contenuti social e clip brevi, ma anche per la creazione di demo complete e produzioni più complesse. L’integrazione su piattaforme consumer come Gemini e Google Vids, insieme agli strumenti enterprise come Vertex AI e AI Studio, evidenzia un approccio ibrido che copre un ampio spettro di esigenze, dal singolo utente al professionista. Il watermark SynthID si conferma un elemento cruciale nel contesto dell’etica dell’AI, promuovendo la trasparenza e la possibilità di tracciare l’origine dei contenuti.