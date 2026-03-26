Google compie un passo significativo nell'espansione della sua intelligenza artificiale, lanciando globalmente la funzione Search Live, una ricerca conversazionale potenziata da supporto visivo e vocale. Questa innovazione, annunciata giovedì, estende la sua portata a oltre 200 paesi e territori, rendendola disponibile in tutte le lingue e località dove la modalità IA è già attiva. Introdotta nel luglio 2025, Search Live permette di utilizzare la fotocamera del telefono per ottenere assistenza in tempo reale, abilitando dialoghi basati sul contesto visivo.

L'espansione globale di Search Live

Precedentemente limitata agli Stati Uniti e all'India, l'espansione di Search Live è resa possibile dal nuovo modello audio e vocale di Google, Gemini 3.1 Flash Live, che promette interazioni più naturali e intuitive. Gli utenti possono attivare la funzione aprendo l'app Google su Android o iOS, toccando l'icona Live sotto la barra di ricerca, e ponendo domande vocalmente per ricevere risposte audio e proseguire la conversazione. È inoltre possibile approfondire gli argomenti esplorando link web correlati.

Interazioni visive e traduzioni in tempo reale

Search Live è progettato per momenti in cui è necessaria assistenza immediata e la digitazione di una query risulterebbe insufficiente.

Ad esempio, per chiedere come montare una mensola, basta attivare la fotocamera per fornire un contesto visivo, consentendo a Google di offrire suggerimenti utili e collegamenti a informazioni aggiuntive. La funzione è accessibile anche tramite Google Lens, selezionando l'opzione “Live” nella parte inferiore dello schermo.

Parallelamente, Google ha esteso la funzione “Live Translate” di Google Traduttore per iOS. Questa funzionalità, che permette di ascoltare traduzioni simultanee tramite cuffie, sarà disponibile in un numero maggiore di paesi, tra cui Germania, Spagna, Francia, Nigeria, Italia, Regno Unito, Giappone, Bangladesh e Thailandia, supportando oltre 70 lingue.

La strategia di Google per l'IA e le capacità agentiche

L'espansione di Search Live si inserisce in una più ampia strategia di Google per l'intelligenza artificiale. Già nell’agosto 2025, era stata annunciata l'estensione della Modalità AI a 180 nuovi paesi. Questa include miglioramenti significativi nei sistemi di prenotazione di ristoranti per gli abbonati a Google AI Ultra negli Stati Uniti, parte dell'esperimento “Agentic capabilities in AI Mode” all'interno di Search Labs, con un costo di 249,99 $/mese. Gli utenti possono inserire dettagli come data, ora, dimensione del gruppo, cucina e località, e l'IA di Google mostrerà opzioni con disponibilità in tempo reale tramite piattaforme quali OpenTable, Resy e Tock, reindirizzando direttamente alla pagina di prenotazione.

Nelle regioni dove la Modalità AI è attiva, Google sta perfezionando i risultati di ricerca per meglio rispondere alle preferenze degli utenti, attingendo da cronologie di ricerca, check-in su Maps e conversazioni passate. Questo approccio personalizzato, unito alla sinergia tra esperienze visive e capacità conversazionali, mira a ridefinire l'interazione con i motori di ricerca e l'organizzazione della vita quotidiana. Le capacità agentiche non si limiteranno al settore della ristorazione, con partnership già in corso con Ticketmaster e StubHub per future prenotazioni potenziate dall'IA per eventi e appuntamenti.

Le innovazioni come Search Live e le funzionalità agentiche rappresentano un percorso continuo di Google verso un'intelligenza artificiale sempre più personale e integrata, progettata per assistere gli utenti con efficienza e precisione nella risoluzione di problemi reali.