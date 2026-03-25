Harvey, la startup che ha rivoluzionato il settore legale grazie all’intelligenza artificiale, ha ufficialmente confermato un nuovo aumento di capitale che la porta a una valutazione di 11 miliardi di dollari. Questo round, pari a 200 milioni di dollari, è stato co-guidato da Sequoia e GIC, evidenziando un impegno continuo di questi investitori nella crescita esplosiva dell’azienda.

La Traiettoria di Crescita di Harvey

In meno di un anno, Harvey ha visto la propria valutazione compiere un salto straordinario, passando da 3 a 11 miliardi di dollari.

A febbraio 2025, la valutazione era di 3 miliardi di dollari, grazie a un round guidato da Sequoia. A giugno dello stesso anno, dopo un’operazione da 300 milioni co-guidata da Kleiner Perkins e Coatue, la valutazione saliva a 5 miliardi. A dicembre, un round da 160 milioni portava la valutazione a 8 miliardi. Oggi, il nuovo round la proietta a 11 miliardi, un aumento di oltre 3,5 volte in un solo anno.

Investimenti e Performance Finanziarie

Il nuovo investimento di 200 milioni di dollari è stato co-guidato dai ritorni degli investitori storici GIC e Sequoia, con la partecipazione di Andreessen Horowitz, Coatue, Conviction Partners, Elad Gil, Evantic e Kleiner Perkins. Complessivamente, Harvey ha superato il miliardo di dollari raccolti in finanziamenti totali.

Sul piano operativo, a fine 2025 Harvey aveva raggiunto un fatturato ricorrente annuo (ARR) di circa 190 milioni di dollari, in crescita dai circa 100 milioni registrati ad agosto dello stesso anno.

Sequoia: Una Scommessa Strategica

Sequoia ha co-guidato ben tre round di investimenti fin dalla Series A, un impegno considerato inusuale per la società di venture capital. Questa reiterata fiducia sottolinea la strategia di Sequoia di consolidare posizioni in startup verticali ad alta crescita, in particolare nel campo della legal AI.

Il Successo del Modello Verticale AI

Il valore di Harvey riflette la crescente attrattiva del modello verticale AI: strumenti progettati per settori specifici, con integrazioni profonde nei flussi di lavoro legali, un data moat significativo e costi di switch elevati.

Harvey ha saputo capitalizzare questa leva, spingendo in alto sia il suo ARR sia il valore percepito dagli investitori.

Impatto sul Mercato Legale e Tecnologico

Per studi e dipartimenti legali, la crescita di Harvey apre un bivio: da un lato, la promessa di aumentare efficienza e precisione attraverso soluzioni AI specializzate; dall’altro, la necessità di valutare attentamente valore, integrazione e affidabilità. Valutazioni stellari non garantiscono automaticamente qualità o sostenibilità di lungo periodo.

Più in generale, il caso Harvey imprime una direzione al venture globale: gli investitori vedono nei vertical AI la nuova frontiera di efficientamento dei servizi professionali, andando oltre i modelli orizzontali.

Questo rappresenta un punto di svolta culturale e finanziario, che porta la legal tech, finora vista come conservativa e tradizionale, in cima all’agenda dell’AI enterprise.

Con una crescita iper-accelerata, una traiettoria verticale e investitori pronti a scommettere alto, Harvey non è solo una storia di finanziamento, ma un segnale di come l’intelligenza artificiale verticale stia diventando centrale in mercati chiave per l’economia e l’innovazione.