Un recente filone giudiziario accusa Instagram di aver tracciato intenzionalmente l’aumento dell’uso da parte degli adolescenti, senza ostacolarne l’espansione, in un’ottica di crescita continua. Questa emersione di pratiche interne riapre il dibattito sull’etica delle strategie delle piattaforme social rivolte ai giovani.

Monitoraggio vs tutela: il punto di vista di TechCrunch

Secondo un’inchiesta di TechCrunch, supportata da documenti e testimonianze legali, Instagram avrebbe tenuto sotto controllo l’evoluzione dell’utilizzo tra gli adolescenti, pur essendone a conoscenza dei potenziali effetti negativi.

I legali sostengono che l’azienda abbia continuato a favorire l’engagement giovanile, alimentando la crescita senza mitigare i rischi legati al sovrautilizzo della app.

Questo comportamento, contestano gli avvocati, rifletterebbe una logica per cui la piattaforma mira a mantenere alta l’attenzione dei teen, come dimostrano strategie interne volte all’aumento del tempo speso sulla app.

Contesto più ampio: precedenti e strategie interne

La nuova accusa si inserisce in un contesto già affollato di procedimenti giudiziari. Si citano le cause promosse da procuratori generali di vari Stati americani, che accusano Meta di aver progettato funzionalità appositamente per suscitare dipendenza nei giovanissimi, e la causa del Massachusetts che contesta l’uso di notifiche e scroll infiniti come strumenti di persuasione.

Parallelamente, documenti trapelati (The Washington Post, dicembre 2025) mostrano una piattaforma decisa a riconquistare un pubblico teen in fuga verso TikTok e YouTube. Le strategie interne sono orientate al ritorno di questa fascia demografica, senza rinunciare a contenuti virali e connessioni con influencer.

Contraddizioni tra visione pubblica e pratica reale

Meta ha sempre sostenuto di aver implementato strumenti per la sicurezza dei minori: dalla creazione di "Teen Accounts" ai controlli parentali, fino a filtri su immagini esplicite e restrizioni nei contenuti sensibili. Tuttavia, le deposizioni e le modifiche tardive — come quella del filtro per nudità implementato solo nel 2024 — dipingono un quadro diverso.

Molti critici vedono queste funzionalità come risposte funzionali alla pressione normativa e giudiziaria, più che veri cambiamenti orientati alla protezione reale dei più giovani.

Impatto sul dibattito: social, adolescenti e responsabilità

L’emergere di pratiche che suggeriscono il tracciamento dell’uso teen a fini di crescita solleva una domanda cruciale: le piattaforme social prioritizzano davvero la sicurezza dei più giovani o la loro permanenza a tutti i costi?

Questo caso rischia di consolidare la narrativa secondo cui i modelli di business delle società tech sostengono una crescita illimitata, spesso a scapito del benessere giovanile. Potrebbe spingere verso normative più stringenti sull’uso dei dati e la progettazione delle app.

Ciò che emerge non è solo una disputa legale, ma una battaglia sul futuro del design digitale social: crescita vs benessere, engagement vs etica e, soprattutto, protezione dei minori vs monetizzazione.