Il capo ministro del Karnataka, Siddaramaiah, ha annunciato venerdì 6 marzo 2026, in occasione del discorso sul bilancio 2026‑27, l’intenzione di vietare l’uso dei social media ai minori di 16 anni. Questa misura, inedita per uno stato indiano, mira a contrastare gli “effetti avversi” derivanti dall’uso crescente di dispositivi mobili tra i giovani, quali dipendenza, impatto sulla salute mentale e sulle prestazioni scolastiche. Tuttavia, i dettagli attuativi rimangono ancora vaghi.

Contesto e finalità del divieto

L’obiettivo dichiarato dal governo è prevenire le conseguenze negative dell’aumento dell’uso del telefono tra i bambini, fenomeni associati ad ansia, disturbi del sonno, ridotta capacità di concentrazione e stress accademico.

Tali preoccupazioni erano già state evidenziate nell’Economic Survey 2025‑26, che aveva richiamato l’attenzione sull’impatto degli smartphone sulla salute mentale degli adolescenti.

La proposta si inserisce in un contesto internazionale: l’Australia ha introdotto un divieto analogo lo scorso dicembre, mentre diversi paesi europei e altre regioni stanno valutando misure simili per tutelare i minori dalle dinamiche algoritmiche dei social.

Questioni di legittimità e sanzioni

Esperti legali indicano che uno stato indiano potrebbe non possedere la competenza normativa per imporre un divieto diretto sui social media, materia che rientra nella giurisdizione federale. Decisioni di questo tipo potrebbero infatti generare conflitti costituzionali tra il governo centrale e i governi statali.

Inoltre, mancano specifiche sui meccanismi di attuazione: non è chiaro come i provider dovrebbero verificare l’età degli utenti, né quali piattaforme rientrerebbero nella restrizione. L’assenza di un piano operativo solleva dubbi anche sull'effettiva applicabilità della norma.

Critiche e potenziali effetti indesiderati

Organizzazioni per i diritti digitali evidenziano che un divieto generalizzato rischia di limitare l’accesso dei giovani a informazioni e opportunità di espressione, aggravando il divario digitale di genere se la tecnologia diventasse accessibile solo ai ragazzi.

Altri esperti, pur riconoscendo i danni legati alla progettazione delle piattaforme (ad esempio attraverso feed algoritmici studiati per l’engagement), avvertono che una misura estrema come il divieto possa rivelarsi controproducente se priva di un approccio educativo e consapevole.

Diverse fonti giornalistiche riportano reazioni contrastanti tra genitori e psicologi: alcuni elogiano la mossa per la potenziale riduzione di contenuti pericolosi e miglioramento dell’attenzione scolastica, altri ne contestano l’applicabilità pratica, chiedendo invece strumenti come l’alfabetizzazione digitale e il ruolo attivo della famiglia nella media education.

Altre risposte istituzionali in India

L’annuncio del Karnataka ha innescato una reazione a catena: il Chief Minister dell’Andhra Pradesh ha dichiarato che entro 90 giorni potrà essere presentata una proposta per vietare i social media ai minori di 13 anni, estendendo altresì un dialogo tra 13 e 16 anni dopo consultazioni più ampie.

Trend infrastrutturali e bilancio educativo

Il divieto non è l’unica novità del bilancio: il Karnataka investirà 3.900 crore di rupie nella trasformazione di 800 scuole in “Karnataka Public Schools”, con supporto dalla Banca Asiatica di Sviluppo, e prevede corsi di intelligenza artificiale personalizzata per oltre 1,2 milioni di studenti.

Il piano infrastrutturale accompagna la misura digitale, delineando una visione che bilancia modernizzazione tecnologica e tutela del benessere minorile, pur senza chiarire se queste componenti verranno effettivamente integrate in modo coerente nel sistema educativo.

Il Karnataka emerge così come laboratorio politico-digitale, dove la tutela dell’infanzia si fonde con l’ambizione tecnologica. Il successo della strategia dipenderà dalla capacità concreta di equilibrare protezione, diritti e accesso consapevole al digitale.