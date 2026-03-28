Il futuro dell’energia elettrica è una competizione aperta tra diverse fonti. Gas naturale, piccoli reattori nucleari modulari (SMR), fusione nucleare e rinnovabili con stoccaggio si contendono il mix energetico del 2035. Questo scenario evidenzia problematiche logistiche e strategiche, avanzamenti tecnologici e limiti economici per ogni opzione.

Gas naturale: soluzione immediata sotto pressione

Il gas naturale è il sistema di generazione baseload più immediato, affidabile e con costi contenuti. Tuttavia, tensioni geopolitiche, come gli attacchi alle infrastrutture in Qatar, hanno evidenziato la sua vulnerabilità alle interruzioni delle catene di approvvigionamento.

I tempi di consegna per nuove turbine si estendono fino all'inizio degli anni 2030, rendendo il gas una soluzione di transizione precaria.

Piccoli reattori modulari (SMR): una scommessa concreta

I piccoli reattori modulari (SMR) rappresentano la sfida tecnologicamente più matura per sostituire le centrali a gas. Aziende come Kairos Power, Oklo, X‑energy e TerraPower puntano a centrali operative prima della fine del decennio. Il modello tecnico è consolidato, ma l'adozione su larga scala richiede economie di scala e riduzione dei costi ancora da verificare.

Fusione nucleare: energia illimitata con scadenze ambiziose

La fusione nucleare, meno sperimentata della fissione, promette enormi quantità di energia pulita, usando acqua salata come combustibile.

Diverse startup hanno fissato scadenze ambiziose: Commonwealth Fusion Systems punta a un reattore dimostrativo già il prossimo anno; Inertia Enterprises intende avviare la costruzione entro il 2030; Helion mira al primo impianto commerciale entro il 2028 e a fornire fino a 50 GW entro il 2035, un ritmo che supererebbe la recente crescita della capacità a gas.

Rinnovabili e batterie: scelta sempre più competitiva

Il calo costante dei costi di energie rinnovabili e sistemi di accumulo le rende oggi altamente competitive rispetto a gas, SMR e fusione. Il costo di produzione da solare con batterie si attesta tra 50 e 130 $/MWh, allineandosi a quello stimato per fusione e SMR. Batterie a lunga durata (ferro-aria o fluidi organici) promettono di ridurre ulteriormente i costi e limitare la dipendenza da materiali critici come litio o cobalto.

Costi e prospettive strategiche

L'analisi dei costi medi di generazione rivela che il gas si attesta oggi sui 107 $/MWh, la fissione attorno ai 170 $/MWh e la fusione circa 150 $/MWh. Le rinnovabili con accumulo si presentano come le più economiche tra le tecnologie emergenti, anche senza incentivi.

Trend globali e impatto sui mercati

Il contesto globale esige soluzioni energetiche flessibili e resilienti. L’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA) prevede una crescita dominante delle rinnovabili: entro il 2030 solare ed eolico potrebbero coprire quasi la metà della produzione elettrica mondiale. Negli Stati Uniti, in scenari net-zero, il National Renewable Energy Laboratory (NREL) stima che tra il 60 e l’80% della generazione elettrica al 2035 potrebbe provenire da solare ed eolico, supportati da ampie capacità di accumulo (diurne e stagionali) e nuove infrastrutture di rete.

Strategie per il mix energetico del futuro

In uno scenario ideale per il 2035, il mix energetico potrebbe combinare rinnovabili con accumulo diffuso per coprire la domanda variabile, SMR come riserva baseload affidabile e la fusione nucleare come potenziale soluzione dirompente, qualora raggiunga una scala di implementazione significativa. La strategia di transizione richiederà equilibrio tra maturità tecnologica, economicità e rapidità di implementazione.

Nel lungo termine, si delineano due possibili "vincitori": il mix di rinnovabili e stoccaggio, già competitivo; oppure un nuovo assetto nucleare (fissione o fusione) che potrebbe affermarsi solo con rapida riduzione dei costi e dimostrazione di affidabilità infrastrutturale su vasta scala.

La corsa energetica per il 2035 è aperta, e il suo esito sarà determinato da innovazione, capacità industriale, geopolitica, investimenti e regole di mercato.