All’apertura del panel sull’intelligenza artificiale allo SXSW di Austin, la scienziata e imprenditrice Rana el Kaliouby ha lanciato un monito chiaro: senza interventi consapevoli, l’AI rischia di cristallizzarsi in un autentico «boys’ club», ampliando il divario economico tra uomini e donne.

L’intelligenza artificiale è già un «boys’ club», secondo el Kaliouby, dove la mancanza di diversità incide direttamente sulle opportunità economiche femminili. La sua Blue Tulip Ventures finanzia tre startup su quattro guidate da CEO donna, a riprova del suo impegno.

Se le donne restano escluse da fondazione, finanziamenti e investimenti, il divario economico si allargherà «in modo pazzesco» entro un decennio, amplificando le disparità di genere.

Il divario di genere nei finanziamenti startup

La denuncia di el Kaliouby trova riscontro nei dati recenti sul gap di genere nei finanziamenti alle startup. In Africa, le startup guidate da donne hanno raccolto appena 48 milioni di dollari nel 2024, contro oltre 2 miliardi ottenuti dagli omologhi maschili. Report del 2025 indicano che le startup con CEO donna hanno incassato meno dell’1% dei capitali investiti, con un calo significativo, e appena il 2% dei finanziamenti totali.

Diversità, etica e strategie per un'AI inclusiva

In Africa, le startup con comitati d’investimento a maggioranza femminile destinano capitale alle imprese guidate da donne nel 48% dei casi, contro l’8% di quelle con comitati maschili, sebbene gestiscano capitali ridotti. Aumentare la rappresentanza femminile tra investitori e decisori può generare effetti positivi. El Kaliouby avverte che l’AI, se non guidata da leadership e valori etici, rischia di produrre risultati non centrati sui bisogni umani, con conseguenze socio-economiche preoccupanti. La rappresentanza e la prospettiva sono fondamentali nella progettazione dell'AI; senza una pluralità di voci, istanze di equità e inclusione rischiano di essere escluse.

Per invertire il trend, sono necessarie strategie efficaci: fondi dedicati, acceleratori per fondatrici donne e politiche pubbliche. Il caso africano dimostra che il supporto alle startup guidate da donne cresce laddove le donne stesse investono. Sostenere la leadership femminile nei VC e nei comitati decisionali è cruciale per aumentare visibilità e accesso al capitale, generando effetti moltiplicatori. El Kaliouby invita a una mobilitazione attiva: usare la propria «voce e leadership» per modellare un’AI centrata sulle persone, etica e inclusiva. La scelta è tra un’AI che produce opportunità per tutti o un dispositivo che accentua i divari esistenti.