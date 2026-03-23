Nel dinamico scenario tecnologico, Lovable, la piattaforma svedese di vibe-coding basata sull'intelligenza artificiale e valutata 6,6 miliardi di dollari, ha annunciato una strategia di crescita ambiziosa. Il 23 marzo 2026, il cofondatore e CEO Anton Osika ha dichiarato su X (precedentemente Twitter) che l'azienda è attivamente alla ricerca di acquisizioni, invitando "grandi team e startup" a unirsi a Lovable. L'obiettivo è rafforzare la cultura aziendale, che valorizza l'autonomia e l'iniziativa dei "founder-type", permettendo loro di prosperare internamente e di guidare nuove iniziative su larga scala.

Gli interessati sono invitati a contattare Théo Daniellot, responsabile M&A e Partnership dell'azienda.

La strategia di Lovable: acquisizioni mirate per l'espansione

La decisione di Lovable di acquisire team e piccole imprese si inserisce in un contesto di forte competizione. La piattaforma si confronta con strumenti come Cursor, Replit e Bolt, oltre alle crescenti capacità di coding dei modelli AI stessi. Nonostante le preoccupazioni espresse in passato dalla responsabile della crescita, Elena Verna, riguardo alla competizione con i grandi laboratori AI come OpenAI e Anthropic, Lovable sta registrando una crescita notevole. L'azienda ha recentemente raggiunto 400 milioni di dollari di ARR (Annual Recurring Revenue), raddoppiando i 200 milioni di dollari registrati alla fine del 2025.

Ogni giorno, inoltre, vengono creati oltre 200.000 nuovi progetti di vibe-coding sulla piattaforma.

Un modello di crescita basato sull'integrazione di talenti

Anton Osika ha sottolineato come la cultura di Lovable sia stata costruita per far prosperare i profili con mentalità da fondatore. Molti dei ruoli chiave sono infatti ricoperti da individui che erano fondatori prima di entrare in azienda. Questa strategia di acquisizione mira a integrare non solo tecnologie e competenze, ma anche a attrarre talenti con un approccio imprenditoriale, accelerando l'innovazione e la crescita interna. L'opportunità offerta è quella di continuare a sviluppare progetti interessanti, ma con le risorse e la scala di una realtà in forte espansione.

Precedenti acquisizioni e visione futura

Questa non è la prima volta che Lovable si impegna in operazioni di M&A. Nel novembre 2025, l'azienda ha acquisito Molnett, un fornitore di servizi cloud, per potenziare il proprio team di infrastruttura cloud. Questa mossa strategica ha permesso a Lovable di consolidare il controllo sull'ambiente tecnologico in cui vengono create ed eseguite le applicazioni. La nuova fase di acquisizioni amplia ulteriormente questa visione, puntando a rafforzare l'identità aziendale e tecnico-culturale attraverso l'integrazione di nuovi team e startup. L'obiettivo è bilanciare lo slancio della crescita con la stabilità, garantendo che la qualità del codice e la sicurezza non siano compromesse dall'accelerazione.

Con un ARR stimato di 400 milioni di dollari, una strategia M&A in piena attività e infrastrutture proprietarie, Lovable si sta posizionando per un'evoluzione da startup scalabile a piattaforma di riferimento. La sostenibilità di questa crescita richiederà un attento equilibrio tra velocità e controllo, mantenendo i valori fondativi e l'agilità tipica delle startup, pur adottando la disciplina necessaria per una scaleup di successo.