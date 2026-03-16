La GPU Technology Conference (GTC) di Nvidia, l'appuntamento annuale per sviluppatori e professionisti del settore, prenderà il via il 16 marzo 2026 a San Jose, California. L'evento sarà inaugurato dal CEO Jensen Huang con un keynote molto atteso, in programma alle 11 a.m. PT. La conferenza si preannuncia come un momento cruciale per Nvidia, che si appresta a svelare nuove tecnologie e a delineare le proprie strategie per il futuro del computing e dell'intelligenza artificiale (AI).

La visione di Jensen Huang per il futuro dell'AI

Durante il suo intervento, Huang illustrerà la visione della compagnia riguardo all'evoluzione dell'AI.

Si prevede che Nvidia non solo presenterà innovazioni sul fronte hardware, ma offrirà anche una prospettiva approfondita sul ruolo fondamentale delle GPU nello sviluppo dell'intelligenza artificiale. L'evento, che si concluderà il 19 marzo, sarà accessibile anche in streaming online, consentendo a un pubblico globale di seguirlo virtualmente.

NemoClaw: la potenziale piattaforma AI open source

Nvidia potrebbe approfittare della GTC per annunciare ufficialmente NemoClaw, una nuova piattaforma open source dedicata agli agenti AI aziendali. Questi agenti, capaci di eseguire autonomamente compiti complessi, sono destinati a rivoluzionare gli standard operativi in diversi settori. L'iniziativa, descritta come hardware-agnostica, potrebbe favorirne l'adozione anche da parte di imprese che non utilizzano infrastrutture Nvidia, ampliando significativamente la sua portata.

Innovazioni hardware per l'inferenza AI

Oltre al software, Nvidia potrebbe svelare un nuovo chip progettato per ottimizzare il processo di inferenza dell'AI. Questo sviluppo è di importanza strategica, poiché migliorare la velocità e ridurre i costi dell'inferenza è considerato l'ultimo ostacolo per scalare le applicazioni AI su vasta scala. Nvidia, già leader nel mercato del training AI con una quota stimata dell'80%, punta a estendere il proprio dominio anche nel settore dell'inferenza, dove la concorrenza di aziende come Google e Amazon è in rapida crescita.

Partnership strategiche e collaborazioni chiave

La GTC sarà anche il palcoscenico per l'annuncio di nuove partnership strategiche. Particolare attenzione è rivolta alla collaborazione con Groq, azienda specializzata nell'inferenza AI.

Nvidia ha investito 20 miliardi di dollari in Groq lo scorso anno per licenziare la sua tecnologia. Si attendono dettagli su come questa integrazione procederà, con figure chiave del team Groq che si uniranno a Nvidia per guidare l'avanzamento e la scalabilità della tecnologia acquisita.

In sintesi, la GTC 2026 promette di offrire una panoramica completa sulle innovazioni di Nvidia, rafforzando il suo ruolo centrale nel plasmare il futuro del computing e dell'intelligenza artificiale a livello mondiale.