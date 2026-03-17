Durante la conferenza annuale GTC di Nvidia a San Jose, il CEO Jensen Huang ha annunciato proiezioni di ordini per un trilione di dollari per i chip Blackwell e Vera Rubin, evidenziando la crescita esplosiva dell'intelligenza artificiale (AI).

Proiezione di Vendita e Domanda di Mercato

Nel corso del suo intervento, Huang ha rivelato che la domanda per i chip Blackwell e Rubin di Nvidia aveva già raggiunto circa 500 miliardi di dollari lo scorso anno. La stima prevede il raddoppio, toccando il trilione di dollari entro il 2027. Huang ha definito i 500 miliardi di ricavi come "enormi", ma ha poi dichiarato di prevedere "almeno un trilione entro il 2027".

La proiezione è sostenuta dalla transizione dell'economia AI verso modelli di inferenza più complessi.

Le Capacità Rivoluzionarie del Chip Vera Rubin

L'architettura del chip Vera Rubin, presentata nel 2024, si è dimostrata all'avanguardia nell'hardware AI, superando il Blackwell. Nvidia ha evidenziato che il Rubin opera 3.5 volte più velocemente nei compiti di apprendimento dei modelli e 5 volte più rapidamente nelle operazioni di inferenza, raggiungendo picchi di prestazioni fino a 50 petaflops.

Il Ruolo Strategico di Nvidia nell'Ecosistema AI

Nvidia detiene una posizione centrale nell'ecosistema AI, fornendo l'infrastruttura di elaborazione cruciale per modelli potenti quali ChatGPT e Claude. La leadership è consolidata dalla crescente richiesta di chip AI complessi, stimolata dall'adozione di modelli di inferenza avanzati.

Prospettive e Consolidamento della Leadership

Con l'obiettivo di incrementare la produzione nella seconda metà dell'anno, Nvidia intende soddisfare la crescente domanda globale. L'espansione produttiva non solo risponderà alle esigenze di mercato, ma rafforzerà la leadership dell'azienda in un settore in continua evoluzione.

Il panorama dell'AI continua a espandersi e Nvidia, con i chip Blackwell e Vera Rubin, si prepara a capitalizzare su questo momento storico, aumentando le vendite e consolidando il suo ruolo centrale nel futuro dell'AI.