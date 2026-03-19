Dalla conferenza SXSW di Austin, Jack Conte, CEO di Patreon, ha lanciato un appello per una maggiore equità nell'era dell'intelligenza artificiale (AI). Conte ha sostenuto con forza che le aziende AI non dovrebbero utilizzare il lavoro dei creatori per addestrare i loro modelli senza un'adeguata compensazione. Il suo intervento ha evidenziato un crescente disagio nell'industria creativa riguardo all'uso non autorizzato di opere d'arte, musica e testi nella formazione delle intelligenze artificiali.

Un mercato in mutamento: l'inevitabilità della trasformazione

Conte ha riconosciuto l'inevitabilità del cambiamento tecnologico, paragonando l'evoluzione dell'AI a precedenti rivoluzioni come il passaggio dai CD allo streaming musicale o dall'orientamento orizzontale dei video allo stile verticale di TikTok. Tuttavia, ha ribadito che questa evoluzione non deve avvenire a scapito degli artisti. "Il cambiamento non significa la morte", ha affermato Conte, sottolineando come le trasformazioni possano rappresentare nuove opportunità per i creativi se affrontate in modo proattivo.

Il dibattito sulla "fair use" delle AI

La polemica si concentra sull'argomentazione di "fair use" avanzata dalle compagnie AI, che giustificano l'utilizzo delle opere creative come dati di addestramento.

Conte ha criticato aspramente questo approccio, definendolo "bogus", ovvero infondato. La sua critica si basa sull'osservazione che le stesse aziende che invocano il "fair use" pagano ingenti somme a grandi editori e detentori di diritti come Disney e Warner Music per accedere ai loro contenuti. "Se è legale utilizzarle, perché pagare?", ha provocato Conte, mettendo in luce l'ipocrisia nelle loro giustificazioni.

Richiesta di riconoscimento e compensazione

Conte ha insistito su tre elementi fondamentali per i creatori: il consenso, il credito e il compenso. Ha affermato che gli artisti dovrebbero avere il diritto di scegliere se il loro lavoro viene utilizzato, ricevere riconoscimento quando il loro stile influenza la creazione di contenuti da parte delle AI e, soprattutto, ottenere un giusto compenso per il valore che apportano.

Attualmente, molti creativi indipendenti mancano delle risorse o del potere negoziale per stipulare accordi di licenza o per difendere i propri diritti in questo ambito.

Patreon: un modello per sostenere i creatori

La piattaforma di Conte, lanciata nel 2013, supporta oggi centinaia di migliaia di creatori grazie ai fan che li sostengono tramite abbonamenti mensili. Patreon non è contraria alla tecnologia AI e ne promuove l'integrazione nei flussi di lavoro dei suoi creatori. Tuttavia, Conte ha sottolineato l'importanza di ristrutturare l'economia dell'AI per garantire che i creativi continuino a far parte della catena del valore. "Le società che incentivano la creatività prosperano", ha aggiunto, sostenendo che il progresso deve coinvolgere anche artisti e creatori, non solo per il loro bene ma per quello dell'intera società.

Il discorso di Conte si è concluso con una nota di ottimismo: nonostante i rapidi sviluppi dell'AI, la creatività umana rimarrà centrale nel progresso culturale. "Gli artisti non si limitano a ripetere il passato", ha dichiarato, "ma usano il passato come trampolino per innovare e avanzare la cultura".