Pinterest ha svelato "Promote a Pin", una nuova e intuitiva funzionalità progettata per incrementare la visibilità dei Pin con pochi semplici passaggi. Questa innovazione mira a democratizzare la pubblicità digitale, rendendola accessibile sia a singoli creatori che a piccole e medie imprese, senza la necessità di complesse campagne pubblicitarie.

Come funziona la nuova funzione

Al centro di "Promote a Pin" c'è il sistema Taste Graph di Pinterest, un algoritmo avanzato addestrato su miliardi di immagini. Questo permette un targeting estremamente preciso, indirizzando i contenuti agli utenti con la maggiore probabilità di conversione.

La funzione è particolarmente adatta per chi si avvicina per la prima volta al mondo della pubblicità online, offrendo strumenti per definire con facilità il budget giornaliero, la durata della campagna e il pubblico desiderato. La schermata di promozione fornisce anche stime dettagliate dei risultati attesi, offrendo una chiara visione dell'impatto potenziale.

Opportunità di crescita e prospettive future

Lee Brown, Chief Business Officer di Pinterest, ha sottolineato come "Promote a Pin" sia un passo cruciale per abbattere le barriere e facilitare la crescita delle imprese sulla piattaforma, connettendole a nuovi clienti. La funzionalità sarà inizialmente disponibile negli Stati Uniti, con l'obiettivo di un'espansione globale in futuro.

Parallelamente, Pinterest sta sperimentando una campagna Pre-built Performance+ Catalog Sales, pensata per i commercianti che desiderano promuovere i loro prodotti direttamente tramite l'app Pinterest Shopify o il manager delle Ads, arricchendo ulteriormente l'ecosistema di strumenti pubblicitari.

Pinterest nel contesto economico attuale

L'introduzione di queste novità si inserisce in un periodo di significative trasformazioni per Pinterest. Dopo un inizio d'anno che ha visto il licenziamento del 15% del personale a gennaio 2026 e risultati deludenti nel quarto trimestre del 2025, la società sta orientando le proprie risorse verso lo sviluppo guidato dall'intelligenza artificiale. Un'iniezione di fiducia è arrivata a febbraio 2026 dall'investitore attivista Elliot, che ha scommesso 1 miliardo di dollari sul potenziale dell'AI visiva di Pinterest.

La piattaforma vanta una base di 619 milioni di utenti attivi mensili, che generano oltre 80 miliardi di ricerche ogni mese, un volume che supera persino quello attribuito a ChatGPT. Questa straordinaria portata rende "Promote a Pin" uno strumento eccezionalmente potente per raggiungere un pubblico vasto e diversificato, offrendo opportunità senza precedenti per la promozione di contenuti e prodotti.

Con queste iniziative strategiche, Pinterest si consolida come un attore chiave e innovativo nel panorama del marketing visivo, fornendo strumenti sempre più accessibili ed efficaci per trasformare idee creative in concrete opportunità commerciali e di successo.