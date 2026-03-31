Il settore del fitness sta vivendo una fase di profonda trasformazione, caratterizzata da un rapido consolidamento e da significative operazioni di fusione e acquisizione. L'ultima di queste, e una delle più rilevanti, vede protagonista Playlist, la società madre di marchi consolidati come Mindbody, Booker e ClassPass, che ha ufficialmente completato la sua fusione con EGYM, una startup innovativa nota per le sue attrezzature smart, i piani di allenamento basati sull'intelligenza artificiale e la piattaforma di benessere aziendale Wellpass. Questa unione strategica ha dato vita a un nuovo colosso del valore complessivo di 7,5 miliardi di dollari.

Un ecosistema integrato per il benessere globale

L'obiettivo primario di questa operazione è la creazione del più completo sistema operativo per il fitness e il wellness a livello mondiale. La fusione integra in modo sinergico piattaforme software all'avanguardia con hardware intelligente, promettendo di rivoluzionare l'esperienza utente. L'accordo ha incluso un significativo investimento di 785 milioni di dollari in nuovo capitale, guidato da Affinity Partners, con la partecipazione di investitori esistenti come Vista Equity Partners, Temasek e L Catterton. Playlist ed EGYM uniscono le loro competenze per offrire un percorso di benessere che copre ogni aspetto, dalla scoperta e prenotazione delle lezioni alla gestione degli allenamenti in palestra e all'offerta di benefit aziendali legati al fitness.

Portata e leadership della nuova entità

La portata della nuova azienda è notevole: opererà in oltre 30 paesi, raggiungendo milioni di utenti. Questo gigante del fitness e del benessere aggrega più di 40.000 attività supportate da Mindbody, oltre 88.000 strutture elencate su ClassPass, più di 20.000 partner aziendali attraverso EGYM Wellpass e oltre 33.000 sedi fitness dotate di attrezzature EGYM. La leadership sarà condivisa tra Fritz Lanman, CEO di Playlist, e Philipp Roesch-Schlanderer, CEO di EGYM, che guideranno l'espansione globale e lo sviluppo continuo delle funzionalità basate sull'intelligenza artificiale.

L'intelligenza artificiale al centro dell'innovazione

L'integrazione dell'intelligenza artificiale (AI) è un pilastro fondamentale di questa fusione, destinata a guidare l'innovazione e la personalizzazione.

Playlist ha già implementato diverse soluzioni AI, tra cui il Messenger AI di Mindbody, che assiste le aziende nella gestione delle richieste e delle prenotazioni, e le SmartTools di ClassPass, che utilizzano il machine learning per ottimizzare l'allocazione degli spazi nelle classi. EGYM, dal canto suo, contribuisce con Genius, un sistema avanzato che fornisce piani di allenamento iper-personalizzati, capaci di adattarsi dinamicamente agli obiettivi individuali degli utenti e alle attrezzature disponibili in ogni struttura.

Impatto sul mercato e prospettive future

Questa fusione tra Playlist e EGYM segna un momento cruciale nel panorama del fitness, riflettendo una tendenza più ampia al consolidamento del settore.

La nuova entità si posiziona come un punto di riferimento in evoluzione, destinato a ridefinire le modalità con cui i consumatori interagiscono con il fitness e il benessere. L'azienda mira a offrire soluzioni sempre più integrate e personalizzate, facilitando un accesso più agevole e completo a strumenti di allenamento ottimizzati.

L'unione di software, hardware e intelligenza artificiale è il fulcro della visione di Playlist ed EGYM, che intendono creare un vero e proprio ecosistema globale del benessere connesso. Questo impegno verso l'innovazione continua punta a migliorare l'intero percorso del consumatore nel fitness, stabilendo connessioni più profonde tra tecnologia e salute personale e promuovendo un approccio olistico al benessere.