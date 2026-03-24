Nel settore dei prediction markets, i CEO delle piattaforme rivali Kalshi e Polymarket hanno deciso di unire le forze, investendo congiuntamente nel fondo di venture capital 5(c) Capital. Questa iniziativa, volta a potenziare l'infrastruttura emergente del comparto, segna un punto di svolta nelle dinamiche competitive.

Una Strategia Oltre la Rivalità

Nonostante la competizione intensa che le ha storicamente contrapposte, Tarek Mansour di Kalshi e Shayne Coplan di Polymarket hanno scelto di sostenere 5(c) Capital. Il fondo, lanciato da ex dipendenti di Kalshi, mira a investire nei futuri leader dell'ecosistema previsionale, trasformando la rivalità in una strategia di sviluppo condiviso.

Obiettivi e Investitori del Fondo

5(c) Capital sta raccogliendo 35 milioni di dollari per il suo primo fondo, destinato a finanziare circa 20 startup. L'attenzione è rivolta all'infrastruttura del settore, includendo market maker e designer di indici. Tra gli investitori di spicco figurano, oltre ai due CEO, anche Marc Andreessen, attraverso Moneta Luna, e Micky Malka di Ribbit Capital. Kalshi ha confermato l'investimento di Mansour, mentre Polymarket non ha rilasciato dichiarazioni.

Il Contesto di un Mercato in Crescita

L'investimento si inserisce in un momento di forte espansione per i prediction markets. Kalshi è impegnata in una raccolta fondi da 1 miliardo di dollari, che porterebbe la sua valutazione a 22 miliardi di dollari, raddoppiando il valore raggiunto solo quattro mesi prima.

Parallelamente, Polymarket è in trattativa per un nuovo round di finanziamento che la valuterebbe circa 20 miliardi di dollari. Queste cifre evidenziano un settore in rapida crescita, con entrambe le piattaforme che si affermano come attori dominanti.

Implicazioni e Prospettive Future

La decisione di investire in un fondo comune sottolinea una visione strategica matura: la consapevolezza che lo sviluppo complessivo dell'ecosistema possa beneficiare tutti gli attori. Creare infrastrutture robuste, come strumenti di trading avanzati e modelli previsionali sofisticati, rafforza l'intero settore. 5(c) Capital si propone di capitalizzare gli effetti di secondo, terzo e quarto ordine derivanti dall'espansione dei prediction markets, adottando un approccio che considera le opportunità emergenti nel panorama tecnologico e regolamentato.

L'ingresso di investitori di alto profilo come Andreessen e Ribbit Capital consolida l'interesse istituzionale. L'investimento congiunto dei CEO di Kalshi e Polymarket indica un passaggio da una competizione esclusiva a un modello di coesistenza e innovazione infrastrutturale condivisa, cruciale per la crescita futura del settore.