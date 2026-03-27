SK hynix, uno dei maggiori produttori mondiali di chip di memoria e già quotato al KOSPI, ha annunciato il 27 marzo 2026 di aver depositato in via confidenziale un Form F-1. Questo passo segna l'avvio delle procedure per una potenziale quotazione negli Stati Uniti, un'operazione che si stima possa raccogliere tra i 10 e i 14 miliardi di dollari e che dovrebbe concretizzarsi nella seconda metà del 2026. L'iniziativa è vista come una mossa strategica per contrastare il fenomeno del "RAMmageddon" e ridurre il cosiddetto "Korea discount".

Strategia finanziaria e governance

Il deposito del Form F-1 evidenzia l'intenzione di SK hynix di accedere al mercato azionario statunitense attraverso gli American Depositary Receipts (ADR). Questo strumento consentirà all'azienda di emettere nuove azioni o di utilizzare quelle già in portafoglio per raccogliere il capitale necessario. L'operazione è stata attentamente pianificata per permettere a SK Square, l'azionista principale, di mantenere la quota minima del 20% richiesta dalle normative sudcoreane per le holding.

Riduzione del gap valutativo

La quotazione tramite ADR è considerata un mezzo efficace per allineare la valutazione di SK hynix a quella dei suoi concorrenti globali. Le società di semiconduttori quotate negli Stati Uniti, infatti, godono tipicamente di multipli di capitalizzazione più elevati rispetto a quelle presenti sul mercato coreano.

Questa strategia mira a mitigare il "Korea discount", un divario valutativo che penalizza le aziende sudcoreane sui mercati internazionali.

Obiettivi di investimento nell'era AI

Il capitale raccolto sarà destinato a sostenere un ambizioso piano di investimenti a lungo termine, cruciale per mantenere la leadership nell'era dell'intelligenza artificiale. Tra le principali voci di spesa figurano circa 25 miliardi di dollari per la realizzazione di nuove strutture in Corea del Sud, 3,3 miliardi di dollari per un impianto in Indiana e 7,9 miliardi di dollari per l'acquisizione di avanzati scanner EUV entro il 2027. Inoltre, SK hynix ha annunciato l'intenzione di investire circa 400 miliardi di dollari entro il 2050 per la costruzione di un vasto cluster di semiconduttori a Yongin, consolidando la propria posizione nel settore.

Implicazioni per il settore chip sudcoreano

L'annuncio della potenziale quotazione di SK hynix ha già innescato un dibattito nel settore dei chip sudcoreano. Alcuni investitori hanno iniziato a sollecitare Samsung Electronics a perseguire una quotazione simile negli Stati Uniti, con l'obiettivo di sbloccare ulteriore valore e aumentare l'accessibilità per gli investitori retail americani. Questa mossa di SK hynix potrebbe quindi fungere da catalizzatore per cambiamenti strutturali nel panorama finanziario delle aziende tecnologiche coreane.

In sintesi, la strategia di SK hynix si articola su due fronti principali: da un lato, colmare il divario valutativo con i concorrenti globali e, dall'altro, finanziare massicci investimenti strategici nel campo dell'AI e dei chip di memoria.

In un contesto geopolitico e industriale sempre più competitivo, la quotazione in ADR potrebbe rappresentare un punto di svolta significativo per la percezione e il posizionamento internazionale del gruppo.