Martedì 24 marzo 2026, Snapchat ha lanciato AI Clips in Lens Studio, la sua piattaforma per effetti di realtà aumentata (AR) e intelligenza artificiale (AI) conosciuti come Lenses. Il nuovo formato Lens, alimentato da AI, trasforma una singola foto in un video di cinque secondi, seguendo uno script definito dal creatore.

A differenza degli strumenti text-to-video aperti, AI Clips usa un approccio a prompt chiuso: il creatore del Lens definisce contesto e animazione, l’utente carica una foto per generare il video. Un esempio: un Lens può far camminare l’utente su un red carpet, trasformando una sua foto statica in un breve video dinamico.

Sia sviluppatori esperti che nuovi possono pubblicare un Lens AI Clips in pochi minuti da Lens Studio, senza strumenti esterni, accelerando il ciclo creativo. Il formato è disponibile per gli abbonati a Lens+ (8,99 $ al mese), che estende le funzionalità di Snapchat+ con accesso a esperienze esclusive e monetizzazione tramite Lens+ Payouts.

L'azienda ha creato un'esperienza unica, unendo generazione video AI a prompt chiuso con input fotografico diretto, distribuzione e monetizzazione per i creator.

Nello stesso giorno, Snap ha comunicato che nel 2025 gli utenti hanno creato quasi due trilioni di Snaps, circa 63.000 al secondo, evidenziando l'importanza delle nuove forme di creazione visiva.

Come funziona AI Clips in Lens Studio

Il plugin AI Clips in Lens Studio permette ai creator di generare video AI di cinque secondi, unendo l'immagine utente a un prompt embedded. Il flusso creativo è semplificato: accesso a “Lens Studio AI”, compilazione prompt descrittivo, generazione anteprima, affinamento con seed o prompt rivisti, e pubblicazione come Lens.

Il sistema include galleria anteprime, rating interno per migliorare l'efficacia visiva e modalità 'Train the model' per finalizzare l'effetto. Il workflow è pensato per iterare velocemente su idee visive.

La disponibilità è riservata agli abbonati Lens+. L'adesione a Lens+ Payouts consente di monetizzare i contenuti AI Clips, rendendolo un caso di creator economy applicata all'AI video generativa.

Contesto di innovazione e trend nel video generativo

Snapchat è pioniere nell'integrazione tra AR e AI. Già nel 2025 aveva introdotto gli AI Video Lenses basati su modelli generativi proprietari, riservati a livelli premium come Snapchat Platinum. Con AI Clips, Snap porta la generazione video in Lens Studio, confermando la strategia di democratizzare la creazione di contenuti visuali avanzati.

Il prompt chiuso e la formula cinque secondi sono chiari segnali di una piattaforma che punta su contenuti veloci, ripetitivi e altamente fruibili, ottimizzati per l'attenzione corta degli utenti.

Il modello ricorda l'approccio di Google Photos, che genera clip da immagini statiche, ma con un focus più ampio sull'automazione creativa in Snapchat.

Impatto e strategie per creator e Snap

AI Clips offre ai creator nuovi strumenti, spingendo verso contenuti personalizzati e dinamici. Con prompt predefiniti, si possono replicare effetti coerenti, ottimizzando tempo creativo e qualità.

Lens+ rappresenta non solo un pacchetto premium, ma un ecosistema dove gli sviluppatori possono creare, distribuire e monetizzare esperienze immersive e AI-powered.

Per Snap, AI Clips rafforza la value proposition della piattaforma come hub generativo e creativo, scalando la produzione di Lenses virali e rafforzando l'engagement in un formato brevissimo e ripetibile.

L'offerta mette pressione competitiva su Instagram e TikTok, dove i video brevi dominano: Snap risponde con video generativi semplici ma personalizzabili via AR.

Infine, il prompt chiuso garantisce maggiore controllo creativo rispetto a sistemi open, minimizza la generazione di contenuti indesiderati e mantiene l'integrità del brand.

In sintesi, con AI Clips Snapchat compie un passo verso l'AI visuale democratica: contenuti, monetizzazione e creatività si fondono in un'esperienza che promette di ridefinire l'idea di Snap come piattaforma visiva in tempo reale.