Sony Honda Mobility (SHM), la joint venture creata nel 2022 con l'obiettivo di introdurre sul mercato veicoli elettrici di fascia alta con il marchio Afeela, ha annunciato la decisione di interrompere definitivamente lo sviluppo dei due modelli previsti, la berlina Afeela 1 e il suo equivalente SUV. Questa mossa rappresenta un significativo ridimensionamento per il piano ambizioso di mobilità innovativa, che puntava a integrare tecnologia avanzata, intrattenimento e intelligenza artificiale nel settore automobilistico.

La cancellazione e le sue ragioni

L'abbandono dei progetti Afeela, comunicato il 25 marzo 2026, è una diretta conseguenza della revisione strategica precedentemente annunciata da Honda. Quest'ultima aveva già cancellato lo sviluppo di tre modelli di veicoli elettrici destinati al mercato statunitense, una decisione che potrebbe comportare un impatto economico stimato fino a quasi 16 miliardi di dollari. Tale cambiamento di rotta ha reso impossibile per SHM avvalersi delle tecnologie e delle risorse di Honda, fondamentali per il completamento dei veicoli Afeela. La berlina Afeela 1, il cui lancio era atteso entro il 2026 con un prezzo di partenza stimato intorno ai 90.000 dollari, è stata ufficialmente annullata insieme alla versione SUV.

SHM ha dichiarato l'intenzione di proseguire il dialogo tra le due società per ridefinire il ruolo a lungo termine della joint venture e annunciare, non appena possibile, il proprio futuro posizionamento nel settore della mobilità.

Dal prototipo all'interruzione del percorso

Il progetto Afeela aveva catturato l'attenzione fin dal suo debutto come prototipo al CES 2023. La strategia pionieristica mirava a fondere il know-how ingegneristico e produttivo di Honda con le competenze di Sony nel campo del software, dei sensori e dell'intrattenimento. L'obiettivo era trasformare il veicolo in uno spazio di mobilità «software-driven», arricchito da funzionalità avanzate come assistenti AI, display interattivi, sistemi di infotainment di alto livello e aggiornamenti Over-The-Air (OTA).

I piani iniziali prevedevano l'apertura dei pre-ordini a partire dalla prima metà del 2025, con l'avvio delle consegne negli Stati Uniti, inizialmente in California, nella primavera del 2026. Il prezzo base del modello era stato fissato tra gli 89.900 e i 90.000 dollari.

L'impatto del ripensamento strategico di Honda

La decisione di Honda di cancellare tre modelli EV programmati per il mercato statunitense, motivata da fattori come i dazi (inclusi quelli introdotti dall’amministrazione Trump) e l'intensificarsi della concorrenza cinese, ha compromesso le fondamenta del progetto SHM. Il modello di business della joint venture, basato sulla stretta sinergia tecnologica tra le due aziende, è stato così irrimediabilmente intaccato, rendendo impraticabile la continuazione dello sviluppo e il lancio sul mercato dei veicoli Afeela.

Prospettive future per la joint venture

Il futuro di SHM e del suo organico, con team distribuiti tra Tokyo e la California, rimane al momento incerto. La joint venture ha espresso l'intenzione di confrontarsi con Sony e Honda per ridefinire il proprio ruolo e i contributi alla mobilità futura, ma non sono state ancora stabilite tempistiche precise per eventuali nuovi annunci.

La cancellazione del progetto Afeela rappresenta una battuta d'arresto significativa per una delle iniziative più ambiziose nel panorama dei veicoli elettrici, concepita per unire la tecnologia consumer con quella automobilistica. Resta da vedere come Sony e Honda sceglieranno di reinventare una strategia congiunta in un mercato in rapida e costante evoluzione.