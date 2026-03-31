Un recente sondaggio della Quinnipiac University, pubblicato il 30 marzo 2026, rivela che il 15% degli americani accetterebbe un impiego sotto la supervisione diretta di un'intelligenza artificiale. La ricerca, condotta tra il 19 e il 23 marzo 2026 su un campione di 1.397 adulti statunitensi, ha esplorato l'adozione dell'IA e le preoccupazioni sociali e occupazionali.

L'ascesa dei supervisori automatizzati

Nonostante la maggioranza dei rispondenti abbia espresso scetticismo riguardo alla sostituzione del proprio manager umano con un sistema automatizzato, l'impiego dell'intelligenza artificiale in ruoli di supervisione è in costante crescita.

Diverse aziende stanno già integrando l'IA per ottimizzare le operazioni: Workday, ad esempio, ha introdotto agenti IA capaci di gestire e approvare note spese, mentre Amazon ha implementato nuovi flussi di lavoro automatizzati che hanno portato a una riduzione dei manager di medio livello. Persino Uber ha sperimentato con un modello di IA del proprio CEO per filtrare le presentazioni e ottimizzare i processi decisionali interni.

Il "Great Flattening" e le preoccupazioni occupazionali

Questa tendenza verso l'automazione dei ruoli manageriali è stata definita da alcuni come "The Great Flattening", un fenomeno che prevede un appiattimento delle gerarchie aziendali tradizionali. Tale evoluzione potrebbe condurre alla nascita di vere e proprie aziende automatizzate, dove dipendenti ed esecutivi sarebbero interamente gestiti da sistemi intelligenti.

Tuttavia, questa transizione solleva profonde preoccupazioni per la sicurezza occupazionale: il sondaggio Quinnipiac evidenzia che il 70% degli americani teme che i progressi dell'IA comporteranno una significativa riduzione delle opportunità lavorative.

Scetticismo e impatto sociale dell'IA

Un precedente sondaggio, condotto sempre dalla Quinnipiac University nell'aprile 2025, aveva già messo in luce un diffuso scetticismo riguardo all'impatto dell'IA non solo sul mercato del lavoro, ma anche sull'educazione. La maggior parte dei partecipanti a quella ricerca riteneva che l'intelligenza artificiale avrebbe ridotto le opportunità di impiego e avrebbe potenzialmente compromesso la capacità delle nuove generazioni di sviluppare un pensiero critico indipendente, a causa di un'eccessiva esposizione a tecnologie che minimizzano l'esercizio mentale autonomo.

L'accettazione dell'IA rimane inoltre bassa in contesti che richiedono un giudizio sensibile: solo una minoranza degli americani si dichiara favorevole all'utilizzo di strumenti IA per la valutazione di candidature di lavoro o per la gestione di pratiche delicate come le polizze assicurative. Al contrario, il potenziale dell'IA è ampiamente riconosciuto e supportato in settori come la ricerca medica e la sicurezza pubblica, dove si percepiscono benefici concreti per la collettività.

Trasparenza e regolamentazione: le sfide future

Il percorso verso una maggiore integrazione dell'intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro e nella società richiede un impegno costante per la trasparenza e un dialogo pubblico costruttivo.

Sebbene gli americani riconoscano i potenziali benefici dell'IA, in particolare in ambiti come la sanità, emerge una chiara richiesta di maggiore chiarezza e responsabilità. Molti ritengono che né le aziende né il governo stiano agendo in modo sufficiente per regolamentare efficacemente l'uso dell'IA e per comunicare in maniera trasparente le sue implicazioni.

I risultati di queste indagini riflettono una nazione che si trova a un bivio cruciale, navigando tra le promesse di tecnologie avanzate e la necessità di salvaguardare i principi etici e lavorativi. Ciò sottolinea l'urgenza di stabilire normative più chiare e rigorose per guidare l'era dell'automazione in modo responsabile.