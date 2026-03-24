La Federal Communications Commission (FCC) ha vietato l’importazione di nuovi router consumer prodotti all’estero, citando rischi inaccettabili per la sicurezza nazionale. La decisione, annunciata il 24 marzo 2026, ridefinisce la strategia digitale americana, inserendo i router esteri nella “Covered List” della FCC. Ciò blocca certificazione, vendita e importazione di nuovi modelli. I dispositivi già approvati o in uso non sono interessati.

Motivazioni e Esenzioni

Il divieto è giustificato da minacce di gruppi hacker sponsorizzati dalla Cina (Volt, Salt, Flax Typhoon), che hanno attaccato reti domestiche, imprese e infrastrutture statunitensi.

I router in commercio funzioneranno; nuovi modelli esteri possono ottenere un’eccezione con “conditional approval” da Difesa o Homeland Security.

Mercato e Filiera

L’esclusione dei router esteri crea opportunità per i produttori nazionali o aziende che spostano la produzione negli USA. Potrebbe però ridurre le opzioni a basso costo ecausare un rialzo dei prezzi.

Contesto Normativo

L’azione si allinea a precedenti decisioni FCC, che avevano già inserito nella “Covered List” apparecchiature telecom cinesi (Huawei, ZTE) e droni (DJI). Tali misure si basano sul Secure and Trusted Communications Networks Act (2019) e sul Secure Equipment Act (2021).

La Visione FCC

Il presidente Brendan Carr ha ribadito l’impegno FCC a tutelare cyberspazio e infrastrutture critiche statunitensi, e la catena di approvvigionamento tecnologico.

Il futuro richiederà scelte strategiche tra produzioni nazionali o approvazioni selettive per la resilienza.

Una svolta nella cybersecurity: la decisione estende il focus dal controllo delle reti al controllo sull’intera filiera produttiva e sull’origine dell’hardware.