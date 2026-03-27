Volkswagen ha erogato un'ulteriore tranche da un miliardo di dollari a Rivian, a seguito del successo dei test invernali sul VW ID EVERY1. Questo veicolo, il primo sviluppato dalla joint venture con l'architettura software ed elettrica di Rivian, ha sbloccato un investimento cruciale. L'operazione rientra nel piano complessivo del costruttore tedesco, che prevede un investimento fino a 5,8 miliardi di dollari. La somma è ripartita in circa 750 milioni di dollari in equity e circa 250 milioni di dollari in strumenti convertibili. Il traguardo è stato raggiunto poco prima del lancio previsto del SUV R2 di Rivian.

Un'iniezione strategica con tempistica cruciale

Il capitale, sbloccato dalla positiva conclusione dei test invernali del modello ID EVERY1, si articola in 750 milioni di dollari in equity, che rafforzano significativamente la posizione finanziaria di Rivian, e 250 milioni di dollari in strumenti convertibili. La natura definitiva di questi ultimi, se equity o debito, dipenderà dai prototipi forniti per i test. Volkswagen ha già investito oltre tre miliardi di dollari nel produttore americano nell'ambito della joint venture. Rivian potrà inoltre accedere, a partire da ottobre, a un prestito fino a un miliardo di dollari da parte di VW e riceverà ulteriori 460 milioni di dollari in equity quando il primo veicolo basato sulla tecnologia della JV entrerà in produzione.

Complessivamente, l'operazione può raggiungere i 5,8 miliardi di dollari per Rivian.

Il contesto della partnership

La joint venture tra Volkswagen e Rivian, caratterizzata da una gestione paritetica e co-diretta dai rispettivi CTO, Wassym Bensaid e Carsten Helbing, mira allo sviluppo di architetture elettriche e software di nuova generazione. Queste tecnologie saranno impiegate per i futuri modelli di entrambe le aziende. Volkswagen si è impegnata a erogare fino a 5,8 miliardi di dollari entro il 2027. Tale impegno include un miliardo di dollari iniziale sotto forma di convertible note e 1,3 miliardi di dollari per equity e licenze IP al momento della chiusura dell'accordo. Il restante capitale è previsto attraverso investimenti basati su milestone, debito o ulteriori tranche di equity.

Implicazioni per Rivian e VW

Per Rivian, questa iniezione di capitale rappresenta un respiro vitale, specialmente in vista del lancio del SUV R2, che il CEO RJ Scaringe ha definito "forse il prodotto più importante di sempre". Il rapido aumento delle vendite del modello R2 appare ora più sostenibile grazie al robusto supporto finanziario e tecnologico fornito da Volkswagen. Per Volkswagen, la strategia permette di colmare il gap nel settore del software e dell'architettura EV. Sfruttando l'innovazione di Rivian, VW potrà accelerare lo sviluppo dei propri modelli futuri, beneficiando di costi inferiori e una maggiore scalabilità. In sintesi, lo sblocco di questo miliardo di dollari conferma l'allineamento tra milestones tecnologiche e finanziarie e segnala un avanzamento concreto nella roadmap strategica sia di Rivian che di Volkswagen.