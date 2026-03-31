Waymo, l'unità di veicoli autonomi di Alphabet Inc., ha inaugurato il suo servizio di robotaxi presso il San Antonio International Airport. Questo rappresenta il quarto grande aeroporto dove la società ha esteso le sue operazioni, rafforzando la sua presenza nelle principali aree metropolitane degli Stati Uniti. La compagnia ha specificato che i veicoli effettueranno il drop-off dei passeggeri direttamente al marciapiede dei terminal e il pickup nell'area designata per i servizi di ride-share dell'aeroporto.

Un'espansione strategica e globale

L'annuncio si inserisce in una più ampia strategia di espansione di Waymo, volta ad ampliare significativamente la propria copertura geografica.

Dopo aver già avviato i servizi presso il Phoenix Sky Harbor International, San Francisco e San Jose Mineta, l'obiettivo è raggiungere almeno 20 nuove città entro la fine dell'anno, includendo importanti metropoli internazionali come Tokyo e Londra. Attualmente, Waymo è operativa in dieci città e gestisce oltre 500.000 viaggi pagati a settimana, un volume che ha raddoppiato rispetto all'anno precedente.

Il modello operativo a San Antonio

A San Antonio, il lancio del servizio è avvenuto nel febbraio 2026 attraverso un sistema basato su inviti, un approccio già sperimentato con successo in altre città come Dallas e Houston. Questa metodologia graduale riflette la cautela di Waymo nella gestione di un'espansione altrimenti rapida.

La compagnia ha rivelato che la lista d'attesa per accedere al servizio a San Antonio conta già "decine di migliaia di persone", e ha annunciato che il servizio sarà presto disponibile per tutti i rider pubblici.

Tecnologia all'avanguardia e sicurezza

La flotta impiegata a San Antonio è composta da Jaguar I-PACE, veicoli equipaggiati con il sistema di guida autonoma di quinta generazione di Waymo. Questo sistema integra 29 telecamere, sei radar e cinque lidar, garantendo una percezione ambientale a 360 gradi. Waymo sostiene, basandosi sui dati raccolti, che i suoi robotaxi sono intrinsecamente più sicuri rispetto ai guidatori umani, contribuendo attivamente alla riduzione degli incidenti gravi.

Sfide e prospettive future

Nonostante il rapido progresso, Waymo continua a confrontarsi con sfide operative. Si sono verificati incidenti isolati che hanno coinvolto autobus scolastici ad Austin, attirando l'attenzione di autorità statunitensi come la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). L'azienda ha prontamente rilasciato aggiornamenti software per mitigare queste problematiche e prosegue la collaborazione con le autorità locali per ottimizzare il comportamento dei robotaxi in contesti complessi. L'accesso ai servizi aeroportuali non è solo un'espansione commerciale, ma simboleggia anche una crescente fiducia istituzionale nei confronti dei sistemi autonomi, stabilendo un precedente significativo per l'integrazione futura del trasporto autonomo nelle infrastrutture critiche.

L'introduzione del servizio di Waymo al San Antonio International Airport rappresenta, dunque, un passo cruciale non solo per l'ampliamento della rete aziendale, ma anche per l'avanzamento e l'accettazione dei veicoli autonomi nel panorama dei trasporti moderni.