Nato come strumento d'élite per gli atleti, Whoop sta ridefinendo la sua missione, puntando a trasformarsi in un monitor sanitario continuo per un pubblico più ampio. Celebrità dello sport come LeBron James e Michael Phelps hanno contribuito a consolidare la sua reputazione, ma l'azienda ora mira a un impatto che vada oltre le prestazioni sportive.

L'espansione e la nuova visione di Whoop

Fondata a Boston da Will Ahmed, Whoop opera oggi in oltre 200 paesi, registrando una crescita dei ricavi superiore al 100% annuo. La visione di Ahmed è chiara: evolvere il dispositivo da semplice strumento di performance a vero e proprio alleato per la salute, capace di segnalare potenziali problemi come attacchi cardiaci.

Già integrate funzionalità come il monitoraggio ECG e la rilevazione di fibrillazione atriale.

Il confronto con la FDA sui dispositivi medici

Questa espansione nel campo della salute ha generato un acceso dibattito con la Food and Drug Administration (FDA) statunitense. L'agenzia ha inviato una lettera di avvertimento a Whoop, contestando la commercializzazione del suo "Blood Pressure Insights" (BPI) senza le necessarie autorizzazioni. La FDA sostiene che la misurazione della pressione sanguigna sia intrinsecamente legata alla diagnosi medica, rendendo inefficaci le dichiarazioni di Whoop che lo classificano come prodotto di benessere. L'azienda, tuttavia, mantiene ferma la sua posizione, difendendo il BPI come strumento per il benessere personale.

Innovazione e panorama competitivo dei wearable

Nonostante le sfide regolatorie, Whoop continua a innovare. La partnership con Quest Diagnostics, che consente l'integrazione dei test del sangue nella piattaforma, rappresenta un passo significativo per offrire un quadro completo della salute basato su biomarcatori. Nel frattempo, la concorrenza si intensifica: aziende come Oura, con il suo smart ring e un modello di abbonamento competitivo, stanno anch'esse espandendo il loro focus verso una maggiore rilevanza sanitaria, evidenziando una chiara convergenza tra benessere e sanità digitale nel mercato dei wearable.

L'impatto sul mercato e le prospettive future

L'attrattiva di Whoop è dimostrata dall'adozione spontanea da parte di atleti di alto profilo come Carlos Alcaraz, che hanno continuato a indossare il dispositivo anche in contesti dove era sconsigliato.

Questo sottolinea il valore percepito del prodotto e la sua integrazione organica nella vita degli utenti. L'azienda prosegue con l'espansione internazionale e strategie di partnership mirate, preparandosi a consolidare il suo ruolo nel settore della sanità wearable. Il futuro di Whoop appare ambizioso, con l'obiettivo di ridefinire i confini tra dispositivi di benessere e soluzioni mediche in un settore in rapida evoluzione.