Zipline, pioniera nella consegna autonoma via drone, ha annunciato di aver raccolto ulteriori 200 milioni di dollari. Questo incremento porta il finanziamento complessivo della Serie H a 800 milioni di dollari, confermando una valutazione di mercato di 7,6 miliardi di dollari. L'annuncio del 23 marzo 2026, dal CEO Keller Cliffton, evidenzia un'espansione "più rapida del previsto".

Questa iniezione di capitale, che include la partecipazione del fondo crypto Paradigm insieme a Fidelity Management & Research Company, Baillie Gifford, Valor Equity Partners e Tiger Global, sottolinea la fiducia del mercato.

La raccolta, superando i 600 milioni di dollari di gennaio, accelera il rollout delle consegne aeree domiciliari, spingendo la fintech drone delivery verso nuovi orizzonti.

Espansione Negli Stati Uniti

I fondi sono destinati all'espansione accelerata del servizio di consegne di Zipline in almeno quattro stati degli Stati Uniti nel 2026. Le città di Houston, Phoenix e Seattle sono già previste per il lancio. Questa strategia consolida la presenza americana, trasformando la consegna con droni da sperimentale a quotidiana. La crescita esplosiva registrata nei primi mesi del 2026 funge da catalizzatore per questa espansione.

Traguardi Operativi e Crescita

Zipline ha raggiunto traguardi operativi significativi: oltre 2 milioni di consegne totali e più di 120 milioni di miglia autonome.

Questi risultati hanno rafforzato la fiducia e giustificato la valutazione. I volumi di consegna negli Stati Uniti sono cresciuti di circa il 15% settimana su settimana negli ultimi sette mesi, indicando crescente adozione e penetrazione commerciale.

Piattaforme Drone Differenti

L'azienda opera con due sistemi drone distinti. Il Platform 2 è ottimizzato per le consegne domestiche, con capacità fino a 8 libbre e un raggio di 10 miglia, impiegato anche con Walmart e brand della ristorazione. Per la logistica su larga scala e i servizi enterprise, Zipline utilizza il Platform 1, un drone a più lungo raggio capace di coprire missioni di andata e ritorno fino a 120 miglia. Questo approccio modulare copre segmenti di mercato diversi.

Presenza Globale e Impatto

Oltre all'espansione negli Stati Uniti, Zipline mantiene una forte presenza in Africa. Ha siglato contratti su scala nazionale in Ruanda per estendere il servizio Platform 2 ai principali centri urbani. Il Dipartimento di Stato USA ha stanziato 150 milioni di dollari per supportare le operazioni mediche in cinque paesi africani, attraverso un meccanismo pay-for-performance. Questo rafforza la presenza globale e il suo ruolo nella diplomazia commerciale.

Il Futuro della Logistica Autonoma

L'insieme di queste iniziative – espansione geografica, accelerazione operativa e alleanze pubblico-private – delinea Zipline non più come startup, ma come infrastruttura logistica autonoma in rapida costruzione.

Se l'implementazione nei nuovi territori degli Stati Uniti, inclusi Houston, Phoenix e Seattle, continuerà con l'attuale ritmo, il 2026 potrebbe segnare l'anno in cui la consegna con droni diventa quotidiana. Il round da 800 milioni di dollari è il carburante per questa trasformazione.