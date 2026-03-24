La società Zoox ha annunciato un'importante espansione dei suoi servizi di robotaxi, estendendoli alle città di Austin, Texas, e Miami, Florida. Dopo quasi due anni di rigorosi test sui veicoli in queste località, la compagnia ha confermato l'intenzione di avviare le corse per i primi utenti in entrambe le città entro la fine dell'anno, nell'ambito del suo programma dedicato.

Espansione strategica ad Austin e Miami

L'ingresso di Zoox nei mercati di Austin e Miami rappresenta un passo cruciale per consolidare la sua presenza nel settore altamente competitivo dei veicoli autonomi.

Questa mossa segue un lungo periodo di sviluppo e perfezionamento tecnologico, durante il quale l'azienda ha accumulato una vasta esperienza, con oltre due milioni di miglia percorse autonomamente e più di 350.000 passeggeri trasportati.

Funzionalità avanzate per un'esperienza utente migliorata

Ascoltando attentamente il feedback degli utenti, Zoox sta introducendo significative innovazioni per arricchire l'esperienza di viaggio. Tra queste spiccano la connettività audio Bluetooth “ZooxCast” e l'utile strumento “Find My Zoox”, progettato per aiutare i passeggeri a localizzare rapidamente il proprio robotaxi nelle aree urbane più affollate. Queste nuove caratteristiche mirano a offrire maggiore comodità e una personalizzazione superiore del servizio.

Ampliamento del servizio in altre metropoli

Oltre alle nuove aperture di Austin e Miami, Zoox sta potenziando la sua offerta anche in altre città chiave. A San Francisco, l'area di servizio sarà quadruplicata, concentrandosi sulla vasta zona orientale della città. Parallelamente, a Las Vegas, la compagnia raddoppierà il numero di destinazioni disponibili, includendo punti di interesse come The Sphere e la T‑Mobile Arena.

Zoox ha inoltre in programma di avviare test per i suoi robotaxi presso l'aeroporto di Las Vegas, in preparazione per futuri servizi. L'azienda sta attivamente mappando le città di Dallas e Phoenix in vista di prossime fasi di sperimentazione, mentre i test sono già in corso con successo a Washington, D.C.

, Seattle, Los Angeles e Atlanta.

Regolamentazione e prospettive future

Attualmente, a causa delle restrizioni federali vigenti, Zoox è autorizzata a offrire esclusivamente corse gratuite. Tuttavia, la National Highway Traffic Safety Administration ha avviato un processo di raccolta di commenti pubblici in merito alla richiesta di esenzioni presentata da Zoox per specifici standard di sicurezza. Questo passaggio è indispensabile per poter avviare un servizio commerciale a pagamento.

Zoox si trova, pertanto, di fronte a nuove sfide ma anche a significative opportunità per guidare l'evoluzione del trasporto autonomo. L'obiettivo è superare le barriere regolamentari e tecnologiche per fornire un servizio che sia al contempo sicuro, efficiente e altamente innovativo.