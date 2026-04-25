Il panorama tecnologico mondiale si concentra su Tokyo nel 2026, con SusHi Tech Tokyo che si afferma come la più grande conferenza globale sull'innovazione in Asia. L'evento, organizzato dal governo metropolitano di Tokyo e ospitato al Tokyo Big Sight dal 27 al 29 aprile, posiziona la capitale giapponese come epicentro di ideazione, sperimentazione e collaborazione tra startup, aziende, investitori e istituzioni. Il fulcro tematico si sviluppa attorno a AI, robotica, resilienza ed entertainment, ridisegnando il futuro tecnologico della città.

I quattro domini tecnologici di SusHi Tech Tokyo

Il cuore di SusHi Tech Tokyo 2026 si articola in quattro macro-temi dall'impatto strategico. In primo piano l’Intelligenza Artificiale (AI), esplorata oltre l'hype, focalizzandosi su infrastrutture reali, implementazioni su larga scala e rischi concreti. Esperti di settore come Howard Wright (Nvidia), Rob Chu (AWS) ed Eric Benhamou (Benhamou Global Ventures) offrono approfondimenti. L'evento ospita anche startup universitarie con tecnologie emergenti e l’AI Film Festival Japan, che indaga l’evoluzione culturale in tempo reale grazie all’intelligenza artificiale.

Sul fronte della robotica, l'intelligenza artificiale fisica si materializza in exhibit interattivi.

Aziende come Nissan, Isuzu e Applied Intuition esaminano come i veicoli definiti dal software stiano ridefinendo il trasporto. L'AI fisica non è una tendenza futura, ma una realtà presentata a Tokyo il 27 aprile.

La resilienza urbana è un tema centrale, affrontato in modo immersivo. Si discutono strategie di cyber difesa con Trend Micro e NEC, mentre importanti venture capitalist di climate tech da Breakthrough Energy e Cleantech Group analizzano i flussi di investimento globali. Un simulatore VR di disastri e tour guidati delle infrastrutture sotterranee di Tokyo per il controllo delle inondazioni rendono le sfide climatiche visibilmente reali.

La sezione entertainment unisce la potenza del motore culturale giapponese con le potenzialità dell'AI.

I CEO di Production I.G, MAPPA e CoMix Wave Films discutono le strategie per trasformare Tokyo nella Hollywood dell'animazione. Sul fronte delle startup, l'intelligenza artificiale viene impiegata per tradurre manga a livello globale, generare musica da prompt testuali e dare vita a proprietà intellettuali (IP) giapponesi in formato anime, distribuite in tutto il mondo.

Partecipazione remota e la rete urbana globale

SusHi Tech Tokyo 2026 offre anche un'esperienza ibrida innovativa. I partecipanti che non possono essere presenti fisicamente possono comunque interagire in tempo reale, faccia a faccia, con gli altri partecipanti e gli espositori. Ciò è reso possibile grazie a personale in loco che si muove con dispositivi che proiettano il volto del partecipante remoto, simulando una presenza effettiva.

In parallelo all'evento, si tiene il G-NETS Leaders Summit, un incontro che riunisce i leader di 49 città provenienti da cinque continenti. Il vertice si concentrerà sul tema “A New Urban Future Built on Climate and Disaster Resilience”, con l'obiettivo di discutere le migliori pratiche e definire azioni concrete per la resilienza urbana globale.

Portata, impatto e opportunità dell'evento

SusHi Tech Tokyo 2026 si conferma come la più grande conferenza di innovazione nell’area asiatica. L'evento prevede la partecipazione di oltre 700 startup, la facilitazione di 10.000 incontri d'affari e un'affluenza attesa di 60.000 partecipanti. Le giornate dedicate al business, con costi di partecipazione, sono il 27 e 28 aprile, mentre il 29 aprile è una giornata aperta al pubblico con ingresso gratuito, previa registrazione.

Il Bureau of Digital Services del governo metropolitano esporrà inoltre le proprie iniziative di smart city, con un focus su AI e resilienza, consolidando il ruolo di Tokyo come laboratorio urbano avanzato per soluzioni innovative.

Il valore strategico per Tokyo e le città globali

SusHi Tech Tokyo 2026 si configura come una piattaforma di co-creazione che unisce tecnologia, istituzioni e cultura. L'evento rafforza l'immagine di Tokyo come centro mondiale di innovazione, capace di coniugare creatività, sostenibilità e governance urbana.

L'integrazione di startup internazionali, investitori, industria, università e attori della difesa urbana mira a combinare soluzioni concrete per la creazione di città resilienti e inclusive.

La possibilità di partecipazione remota e la cooperazione urbana globale, facilitata dal G-NETS, amplificano ulteriormente il raggio d'azione e l'influenza dell'iniziativa.

In sintesi, SusHi Tech Tokyo trascende la dimensione di semplice evento, configurandosi come un vero e proprio laboratorio urbano proiettato verso il futuro. Qui, AI, robotica, resilienza ed entertainment convergono per ridisegnare la città tecnologica di domani.