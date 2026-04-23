Bluesky, la piattaforma di social networking, ha introdotto aggiornamenti significativi per la gestione delle immagini, puntando a rafforzare la sua competitività nel panorama delle reti sociali. L'azienda ha annunciato il rilascio della versione 1.121 della sua app, che migliora la qualità delle immagini nei post sia per le dimensioni di upload che per la risoluzione.

Miglioramento delle dimensioni e della risoluzione

Il limite di caricamento per le foto su Bluesky è stato raddoppiato, passando da 1MB a 2MB. Parallelamente, la risoluzione massima delle immagini è stata estesa a 4000 pixel, rispetto ai precedenti 2000 pixel.

Questi incrementi permettono agli utenti di pubblicare contenuti visivi di qualità superiore, arricchendo l'esperienza sulla piattaforma.

Nuova modalità di visualizzazione delle immagini

La tradizionale griglia di immagini è stata sostituita da un carosello sfogliabile, una soluzione che gestisce efficacemente i rapporti d'aspetto misti senza necessità di ritaglio. Tuttavia, i feedback iniziali di alcuni utenti suggeriscono una preferenza per la possibilità di scegliere tra la visualizzazione a griglia o quella a carosello. Questa innovazione strategica mira a posizionare Bluesky in modo più competitivo rispetto a piattaforme come X o Threads di Meta, già note per le loro funzionalità avanzate nella pubblicazione di foto.

Impatto sulla concorrenza e funzionalità avanzate

Le recenti modifiche consolidano la posizione di Bluesky come un attore più incisivo nel settore della gestione delle immagini. In questo ambito, Threads di Meta si era già distinta per il supporto a diversi rapporti d'aspetto e per la capacità di suddividere foto panoramiche per una visione ottimale, ispirando persino lo sviluppo di app esterne dedicate alla pubblicazione di tali contenuti.

Dettagli tecnici e prospettive future

Nonostante le migliorie introdotte con la versione 1.121, sono emerse alcune osservazioni tecniche. Un test di caricamento, ad esempio, ha rivelato che una foto scattata con un iPhone, con risoluzione di 2268 x 4032 pixel e dimensione di 3.1MB, è stata ridotta a 2250 x 4000 pixel e 1.4MB dopo il processo di upload e download.

Questo dato suggerisce che, sebbene la piattaforma supporti immagini di qualità elevata, potrebbero esserci ulteriori margini di ottimizzazione per preservare integralmente la qualità originale dei file.

Con l'introduzione di queste nuove funzionalità, Bluesky mira ad attrarre un numero maggiore di utenti, offrendo un'esperienza di condivisione fotografica notevolmente migliorata e rispondendo con maggiore efficacia alle aspettative di un pubblico sempre più esigente in termini di qualità visiva e facilità d'uso.