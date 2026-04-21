Nel panorama dei social media, dove i feed infiniti alimentano dipendenza e burnout digitale, emerge Bond, una nuova piattaforma lanciata il 21 aprile 2026. L'app promette di ridare valore ai ricordi degli utenti, trasformandoli in spunti concreti per vivere il presente, grazie all'intelligenza artificiale che converte i "memories" in suggerimenti personalizzati, mirando a sconfiggere il doomscrolling.

Come funziona Bond: l’AI al servizio delle esperienze reali

Bond consente agli utenti di condividere "memories" – momenti della quotidianità tramite foto, video o audio – in un formato simile alle storie, ma senza un feed infinito.

Queste, visibili pubblicamente per 24 ore, vengono poi archiviate privatamente e diventano la base per il sistema di intelligenza artificiale della piattaforma. L'AI, analizzando i ricordi condivisi, suggerisce attività reali e personalizzate: dalle uscite al ristorante alla scoperta di concerti in città. Questo approccio "offline first" si contrappone al doomscrolling, offrendo un meccanismo attivo per superare la passività digitale e favorire esperienze nel mondo reale.

Team d’esperienza e finanziamenti

Il team dietro Bond vanta competenze consolidate in imprese come Meta (Facebook), TikTok e Google, segno di un'esperienza strategica nella costruzione di piattaforme social. Il cofondatore e CEO è Dino Becirovic, affiancato da Hanxin Jin.

Il lancio ufficiale della piattaforma segue un periodo di stealth mode ed è supportato da un seed round di 5 milioni di dollari, fornendo una base solida per una startup che intende ripensare il rapporto tra social e realtà quotidiana.

Monetizzazione e privacy: un modello innovativo

Bond si distingue per l'assenza di inserzioni pubblicitarie, proponendo due modelli di monetizzazione futuri. Il primo prevede che gli utenti possano concedere in licenza i propri dati, archiviati come "memories", ad aziende interessate a dati autentici per addestrare modelli di AI. Bond ricaverebbe una commissione su ogni licenza, trasformando i ricordi personali in asset economici, come sottolineato da Becirovic: "monetizzare i tuoi ricordi".

Il secondo scenario vede l'AI di Bond integrarsi con piattaforme e-commerce per suggerire prodotti o esperienze, con un modello di remunerazione basato sulle conversioni generate. Entrambe le strategie ribadiscono l'impegno a non vendere dati per pubblicità invasiva.

Controllo utente e sicurezza dei dati

La piattaforma offre agli utenti strumenti per la gestione attiva dei propri contenuti: è possibile eliminare singoli ricordi, usare comandi in linguaggio naturale per cancellare elementi o eliminare l'intero profilo. Sebbene l'implementazione della crittografia end-to-end (E2EE) sia prevista per il futuro, attualmente Bond assicura misure standard di sicurezza per lo storage dei dati.

Bond: un nuovo paradigma per i social digitali

Bond si posiziona in una tendenza emergente che mira a superare i social focalizzati sulla cattura dell'attenzione, per favorire esperienze sociali autentiche. L'AI interpreta i ricordi per suggerire attività reali, trasformando il feed infinito in un motore di azione e connessione "in real life" (IRL). Se la piattaforma riuscirà a incrementare l'engagement reale – come incontri tra amici ed esperienze condivise – potrà dimostrare che l'intelligenza artificiale può migliorare la qualità delle relazioni, anziché aumentare il tempo trascorso online.

Nel contesto attuale, Bond rappresenta un tentativo innovativo di ridefinire il social media: da strumento di distrazione a leva per vivere meglio.

Il suo successo dipenderà dalla fiducia degli utenti nella privacy e nell'utilità non invasiva dell'AI. L'approccio esperienziale e umano di Bond offre un modello nuovo in cui tecnologia e vita reale si intrecciano per ridurre il divario tra l'interazione digitale e il significato delle esperienze.