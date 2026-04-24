DeepSeek, un laboratorio cinese specializzato in intelligenza artificiale, ha presentato le versioni di anteprima del suo nuovo modello di linguaggio su larga scala, il DeepSeek V4. Questo aggiornamento, molto atteso, rappresenta un significativo passo avanti rispetto al precedente V3.2 e al modello di ragionamento R1, che aveva già suscitato grande interesse nel settore dell'AI. I nuovi modelli, V4 Flash e V4 Pro, impiegano un'architettura a “mixture of experts”, che ottimizza i costi di inferenza attivando solo i parametri necessari per ogni specifica operazione.

Architettura e Prestazioni del DeepSeek V4

I modelli DeepSeek V4 sono dotati di finestre di contesto da un milione di token, una capacità sufficiente per elaborare grandi volumi di codice o documenti complessi. Il V4 Pro si distingue per essere il più grande modello open-weight attualmente disponibile, con un totale di 1,6 trilioni di parametri. Sebbene il numero di parametri attivi sia di 49 miliardi, questa configurazione garantisce un'efficienza e prestazioni superiori rispetto al suo predecessore, il V3.2, superando modelli come il Kimi K 2.6 di Moonshot AI e il M1 di MiniMax.

Le migliorie architetturali hanno permesso ai modelli V4 di raggiungere un'efficienza e performance notevoli, riducendo quasi completamente il divario con i modelli di punta nei benchmark di ragionamento.

Tuttavia, nei test di conoscenza, il DeepSeek V4 mostra un leggero ritardo rispetto a soluzioni all'avanguardia come il GPT-5.4 di OpenAI e il Gemini 3.1 Pro di Google.

Implicazioni e Contesto Competitivo nell'AI

Il lancio del DeepSeek V4 sottolinea l'intensificarsi della competizione globale nel campo dell'intelligenza artificiale, in particolare tra Cina e Stati Uniti. Marina Zhang, professoressa associata presso l'Università di Tecnologia di Sydney, ha definito il V4 una «pietra miliare fondamentale» per l'industria AI cinese. DeepSeek ha inoltre promosso il V4 come una soluzione open-source, consentendo agli sviluppatori di accedere e modificare la sua tecnologia di base.

Nonostante le innovazioni, il modello ha generato alcune controversie.

DeepSeek è stata accusata di aver replicato tecnologie di aziende leader come OpenAI e Anthropic attraverso una pratica nota come “distilling”, che consiste nel riprodurre modelli esistenti. Queste accuse si inseriscono in un quadro di crescenti tensioni tecnologiche e di frequenti denunce di furto di proprietà intellettuale tra Stati Uniti e Cina.

Costi e Prospettive Future

Un vantaggio competitivo significativo del DeepSeek V4 è il suo costo accessibile. La versione V4 Flash, ad esempio, è disponibile a $0,14 per milione di token in input, posizionandosi in modo molto competitivo sul mercato. Nonostante ciò, esperti come Ivan Su di Morningstar mantengono una posizione cauta, suggerendo che il V4, pur essendo un modello competente, non rappresenta un'innovazione dirompente paragonabile al lancio del modello R1.

La verifica indipendente delle sue capacità sarà essenziale per stabilire la sua posizione definitiva nel panorama globale dell'AI.

Sebbene DeepSeek abbia dimostrato di potersi avvicinare alle prestazioni dei principali modelli di OpenAI e Google, la sostenibilità di questa posizione competitiva dipenderà dalla sua capacità di innovare costantemente e di affrontare le critiche relative alle pratiche di sviluppo e all'uso della proprietà intellettuale.