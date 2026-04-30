Il muro che per anni ha protetto l'industria del gaming sta crollando. Denuvo e la pirateria sono protagonisti di uno scontro senza precedenti che, proprio in queste ore, ha raggiunto un punto di non ritorno. Se fino a pochi mesi fa il software anti-manomissione di Irdeto sembrava quasi invincibile, le ultime notizie dal fronte tecnologico raccontano una storia diversa: il sistema è stato violato su scala globale, rendendo accessibili titoli che fino a ieri erano considerati inespugnabili.

Denuvo e la pirateria: la fine di un'era per la protezione DRM?

Il web è attualmente in fermento per la notizia: ogni singolo gioco single-player protetto da Denuvo è stato ufficialmente crackato o bypassato. Questo traguardo, raggiunto da gruppi come "DenuvOwO" e singoli talenti come "Voices38", segna un momento storico nel conflitto tra Denuvo e la pirateria.

Il colpo di grazia è arrivato grazie a una nuova tecnica chiamata Hypervisor bypass. A differenza dei crack tradizionali che rimuovono il codice di protezione, questo metodo agisce a un livello più profondo del sistema operativo, ingannando letteralmente il software di protezione. Grazie a questa tecnologia, titoli di punta come Black Myth: Wukong, Doom: The Dark Ages e il recentissimo Resident Evil Requiem sono caduti in tempi record.

Perché il sistema sta perdendo la battaglia

La crisi di questo DRM non è dovuta solo all'ingegno dei cracker, ma anche a una serie di fattori che hanno indebolito la sua posizione nel mercato:

Velocità dei crack: Se prima Denuvo garantiva mesi di protezione, oggi alcuni titoli vengono violati nel giro di pochi giorni o addirittura ore.

Se prima Denuvo garantiva mesi di protezione, oggi alcuni titoli vengono violati nel giro di pochi giorni o addirittura ore. Prestazioni degradate: Molti utenti lamentano che Denuvo rallenti i giochi, causando cali di frame rate e tempi di caricamento biblici rispetto alle versioni piratate.

Molti utenti lamentano che Denuvo rallenti i giochi, causando cali di frame rate e tempi di caricamento biblici rispetto alle versioni piratate. Sicurezza del bypass: Sebbene l'Hypervisor bypass richieda di disabilitare alcune funzioni di sicurezza di Windows, migliaia di utenti sono disposti a correre il rischio pur di accedere ai contenuti gratuitamente.

L'impatto di Denuvo e la pirateria sul futuro del gaming PC

Nonostante la sconfitta apparente, Irdeto non sta a guardare.

La risposta alle ultime violazioni è stata immediata e controversa. Molti publisher, tra cui 2K Games, hanno iniziato a implementare controlli online obbligatori ogni 14 giorni per titoli come NBA 2K26, nel tentativo di arginare l'efficacia dei bypass offline.

Tuttavia, il malcontento dei consumatori è ai massimi storici. Molti videogiocatori considerano queste misure "punitive" per chi acquista regolarmente i giochi. Se la protezione non riesce più a fermare i pirati ma continua a infastidire gli acquirenti legittimi, il valore di mercato di Denuvo potrebbe colare a picco. Gli sviluppatori si trovano ora davanti a un bivio: continuare a investire in protezioni costose e parzialmente inefficaci o puntare su modelli di business differenti, come il cloud gaming o i servizi in abbonamento, che rendono la pirateria intrinsecamente più difficile.

La guerra tra Denuvo e la pirateria non è solo una sfida tecnica, ma una battaglia per la sopravvivenza di un modello di distribuzione che sembra mostrare i segni del tempo. Se la tendenza attuale dovesse confermarsi, il 2026 potrebbe essere ricordato come l'anno in cui il "DRM definitivo" ha finalmente incontrato il suo successore o la sua definitiva estinzione.

Analisi tecnica: Come funziona l'Hypervisor Bypass

Per capire perché questa tecnica sia così rivoluzionaria, bisogna scendere nei dettagli dell'architettura PC. Tradizionalmente, un crack cerca di rimuovere o emulare le istruzioni del DRM all'interno del gioco. L'Hypervisor Bypass, invece:

Opera al Ring -1: Si installa a un livello di privilegio superiore a quello di Windows base (il kernel opera al Ring 0).

Si installa a un livello di privilegio superiore a quello di Windows base (il kernel opera al Ring 0). Intercetta l'istruzione CPUID: Quando Denuvo interroga l'hardware per verificare la licenza, l'hypervisor intercetta la richiesta e risponde con dati falsi pre-autorizzati.

Quando Denuvo interroga l'hardware per verificare la licenza, l'hypervisor intercetta la richiesta e risponde con dati falsi pre-autorizzati. Simula un ambiente legittimo: Invece di "rompere" il DRM, lo convince di trovarsi su un computer che possiede una licenza valida, permettendo al gioco di avviarsi senza modifiche ai file originali.

Tuttavia, come evidenziato da PCworld, questa tecnica comporta rischi enormi.

Per funzionare, richiede di disabilitare il Secure Boot e la Digital Driver Signature Enforcement, lasciando il PC vulnerabile a malware di tipo rootkit che potrebbero "nascondersi" proprio all'interno del bypass.

Cronologia delle ultime violazioni: i titoli caduti nel 2026

La velocità con cui i titoli più attesi sono finiti sui siti di file sharing ha lasciato l'industria senza parole. Ecco una lista dei casi più eclatanti dell'ultimo mese:

Resident Evil Requiem: Violato poche ore dopo il lancio ufficiale da Voices38, che ha dimostrato come anche le build del 2026 non siano immuni. Doom: The Dark Ages: Nonostante gli aggiornamenti costanti di Irdeto, il gioco è stato reso disponibile illegalmente in tempi record (meno di una settimana). Black Myth: Wukong: Uno dei titoli più protetti degli ultimi anni è finalmente caduto sotto l'offensiva del gruppo DenuvOwO tramite la tecnica hypervisor. Crimson Desert: Altro titolo "AAA" che ha visto la sua protezione sgretolarsi poco dopo il debutto, alimentando il dibattito sull'utilità dei DRM. NBA 2K26: Sebbene sia un titolo con forti componenti online, la parte single-player è stata bypassata, costringendo 2K a correre ai ripari.

Le contromisure di Irdeto

La reazione di Irdeto (la società madre di Denuvo) non si è fatta attendere.

In una nota ufficiale rilasciata a TorrentFreak, il responsabile delle comunicazioni Daniel Butschek ha dichiarato che l'azienda è già al lavoro su versioni di sicurezza aggiornate specificamente progettate per contrastare gli hypervisor.

Le contromisure previste includono:

Rilevamento della latenza CPU: Denuvo potrebbe misurare i millisecondi necessari per rispondere a una query hardware; se il tempo è troppo elevato (segno di un'intercettazione da parte dell'hypervisor), il gioco si blocca.

Denuvo potrebbe misurare i millisecondi necessari per rispondere a una query hardware; se il tempo è troppo elevato (segno di un'intercettazione da parte dell'hypervisor), il gioco si blocca. Token a scadenza breve: Come visto in titoli pubblicati da 2K Games e Capcom, sono stati introdotti controlli online obbligatori ogni 14 giorni. Se il PC non si connette ai server Denuvo per rinnovare il token, il gioco smette di funzionare, rendendo i bypass offline meno efficaci nel tempo.

Nonostante queste promesse, il malcontento degli utenti cresce.

Se il DRM non riesce più a garantire la protezione "day-zero" (quella dei primi giorni di vendita, spesso vitali per le software house) ma continua a richiedere connessioni costanti e a potenzialmente degradare le prestazioni della CPU, il suo valore per i publisher diminuisce. La guerra tra Denuvo e la pirateria sta spingendo l'industria verso modelli di business diversi: molti esperti suggeriscono che il futuro non sarà nei lucchetti digitali, ma in servizi come il Cloud Gaming o abbonamenti stile Game Pass, dove il gioco non risiede fisicamente sul PC dell'utente, rendendo il cracking, per definizione, impossibile.