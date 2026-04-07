Per startup e professionisti del settore tech, si avvicina una doppia opportunità imperdibile. Restano solo quattro giorni per assicurarsi un pass per TechCrunch Disrupt 2026 con un risparmio significativo, fino a $482. L'offerta scade improrogabilmente il 10 aprile alle 23:59 PT, dopodiché i prezzi subiranno un aumento. Parallelamente, si aprono le candidature per lo Startup Battlefield 200, una delle competizioni più prestigiose per startup early-stage, con la possibilità di ottenere visibilità globale, mentoring e un premio di $100.000 equity-free.

La scadenza per le candidature è fissata al 27 maggio 2026.

Ultima occasione per i pass a prezzo ridotto

La data del 10 aprile segna il termine ultimo per approfittare delle tariffe più vantaggiose per TechCrunch Disrupt 2026. Entro le 23:59 PT di quel giorno, è possibile assicurarsi un risparmio che può arrivare fino a $482 sul pass generale. Successivamente, i prezzi subiranno un incremento. L'evento, che si terrà al Moscone West di San Francisco dal 13 al 15 ottobre 2026, è un punto di riferimento per oltre 10.000 founder, investitori e leader tech. Per chi partecipa in gruppo, sono previsti sconti fino al 30% sui bundle pass.

Startup Battlefield 200: trampolino di lancio per innovatori

Lo Startup Battlefield 200 offre una piattaforma esclusiva per le startup early-stage, in particolare quelle pre-Series A, sebbene alcune Series A possano essere considerate caso per caso.

I requisiti includono un MVP funzionante, una demo del prodotto e un team fondatore solido. Ogni anno, 200 startup vengono selezionate per competere su un palco globale. Queste avranno accesso a una visibilità mondiale, un tavolo espositivo gratuito per tre giorni, quattro pass all-access per Disrupt, un profilo dedicato nell'app dell'evento, accesso a liste stampa e opportunità di lead generation, oltre a masterclass esclusive per founder.

Delle 200 selezionate, solo 20 avanzano alla fase finale, presentando un pitch dal vivo sul palco di Disrupt e ricevendo feedback diretto da importanti VC. Il vincitore si aggiudica un premio di $100.000 equity-free. Questa competizione ha lanciato realtà di successo come Discord, Cloudflare e Trello, offrendo un vero e proprio trampolino per accelerare il fundraising, il networking e la visibilità internazionale.

Candidature: non perdere la scadenza

La deadline per le candidature allo Startup Battlefield 200 è fissata per il 27 maggio 2026 alle 23:59 PT. Presentarsi in anticipo può offrire un vantaggio strategico in termini di preparazione e visibilità. TechCrunch sottolinea che non è richiesta la perfezione, ma si cercano idee ambiziose e potenziali game-changer, con la capacità di raccontarsi in modo chiaro e autentico. È possibile inviare una nuova proposta entro il termine.

Networking e l'esperienza Disrupt Week

L'esperienza di TechCrunch Disrupt 2026 è arricchita da significative opportunità di networking. Nell'edizione 2025, si sono registrati oltre 20.000 incontri curati in tre giorni, affiancati da migliaia di connessioni spontanee generate in Expo Hall e durante le tavole rotonde.

Per l'evento del 2026, l'organizzazione prevede l'introduzione di tecnologie di networking migliorate, volte a rendere ogni interazione ancora più mirata ed efficiente.

L'evento si estende oltre la conferenza principale grazie alla Disrupt Week, in programma dall'11 al 17 ottobre. Durante questa settimana, la Bay Area ospiterà numerosi eventi collaterali, tra cui cocktail, colazioni e incontri off-site, pensati per massimizzare le opportunità di connessione e scambio tra i partecipanti.

Un'occasione da non perdere

In sintesi, la fase attuale offre una duplice opportunità: da un lato, l'ultima chance per bloccare il pass per TechCrunch Disrupt 2026 al prezzo più conveniente dell'anno; dall'altro, una finestra preziosa per le startup che mirano a visibilità e scalabilità attraverso lo Startup Battlefield 200. Per chi ha un progetto innovativo e desidera accelerare il proprio percorso nel mondo tech, il momento di agire è adesso.