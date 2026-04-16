Una vasta operazione internazionale, denominata Operazione PowerOFF, ha visto Europol e una coalizione di agenzie di sicurezza globali inviare oltre 75.000 email di avvertimento a presunti criminali informatici. L'obiettivo è contrastare l'uso dei servizi di Distributed Denial of Service (DDoS) a noleggio, strumenti che consentono di lanciare attacchi capaci di bloccare siti web senza richiedere competenze tecniche avanzate.

L'Operazione PowerOFF: dettagli e risultati

L'azione coordinata ha permesso alle autorità di ottenere informazioni su migliaia di utenti registrati, grazie a raid e sequestri di server legati a questi servizi illeciti.

L'operazione ha portato anche a quattro arresti, alla chiusura di 53 domini e all'esecuzione di 24 mandati di perquisizione, evidenziando un'intensificazione degli sforzi per ridurre l'accessibilità e l'attrattiva di tali strumenti di cyber attacco.

I servizi DDoS a noleggio rappresentano una minaccia persistente per la facilità con cui possono causare disagi significativi. Nel 2025, Cloudflare ha rilevato e mitigato quello che è stato definito il più grande attacco DDoS mai registrato, con un picco di 29,7 terabit al secondo, dimostrando la portata distruttiva di queste piattaforme.

Il fronte comune contro il cybercrimine: l'Operazione Alice

Questa iniziativa si inserisce in un più ampio contesto di lotta al crimine informatico, come dimostrato dall'Operazione Alice.

Guidata dalle autorità tedesche con il supporto di Europol, l'Operazione Alice ha smantellato un'estesa rete criminale sul dark web, portando alla chiusura di oltre 373.000 siti che promuovevano materiale di abuso sessuale su minori (CSAM) e servizi di cybercrime-as-a-service.

Le indagini, avviate a metà 2021, hanno rivelato che un singolo individuo gestiva una vasta rete di siti fraudolenti, inclusi oltre 90.000 onion domains utilizzati per accedere a piattaforme illegali. L'operatore, un uomo di 35 anni dalla Cina, avrebbe guadagnato oltre 345.000 euro da circa 10.000 clienti globali. L'operazione ha comportato il sequestro di 105 server e numerosi dispositivi elettronici, con un mandato di arresto internazionale emesso dalle autorità tedesche.

Agenzie come la National Crime Agency del Regno Unito, l'Homeland Security Investigations (equivalente dell'FBI negli USA) e la Australian Federal Police hanno partecipato all'operazione.

Strategie future per un cyberspazio più sicuro

Interventi come l'Operazione PowerOFF e l'Operazione Alice sottolineano l'importanza cruciale della cooperazione internazionale e l'adozione di strategie avanzate per contrastare il crimine informatico. Il potenziamento delle tecnologie di monitoraggio e l'uso proattivo di strumenti come l'intelligenza artificiale e l'analisi predittiva sono essenziali per prevenire attacchi su larga scala e garantire un cyberspazio più sicuro.

La lotta contro i servizi DDoS a noleggio e altre forme di criminalità informatica richiede azioni congiunte e ben coordinate tra nazioni e enti. Le recenti operazioni stabiliscono un precedente importante, ma la vigilanza deve rimanere alta.