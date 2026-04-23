Salmon, una fintech con sede a Manila, ha annunciato di aver ottenuto 100 milioni di dollari in nuovi capitali, combinando finanziamenti azionari e obbligazioni pubbliche. L'obiettivo è trasformare il panorama finanziario per le popolazioni sotto-bancarizzate delle Filippine, offrendo servizi bancari digitali accessibili e inclusivi.

Fondata nel 2022 da Pavel Fedorov, George Chesakov e Raffy Montemayor, l'azienda si propone di rivoluzionare l'accesso al credito.

L'approccio innovativo al credito digitale

La strategia di Salmon si distingue per l'uso innovativo di dati comportamentali e digitali, analizzati in tempo reale per valutare il merito creditizio.

Questo metodo supera la tradizionale dipendenza dalla storia creditizia, consentendo decisioni rapide, spesso in soli 20 secondi. Tra i prodotti offerti figurano prestiti rotativi e prestiti rateali, pensati per rispondere alle diverse esigenze dei clienti.

Espansione dei prodotti e licenza bancaria

Un passo fondamentale per Salmon è stata l'acquisizione di una banca rurale nel 2024, che ha permesso all'azienda di ottenere una licenza bancaria completa. Grazie a questa licenza, Salmon ha ampliato significativamente la sua offerta di prodotti finanziari. Ora, i clienti possono accedere a una gamma completa di servizi, incluse linee di credito, prestiti specifici per l'acquisto di motocicli, e diverse opzioni di deposito, con tassi di interesse sui depositi a termine che possono raggiungere l'8%.

Dettagli sul finanziamento e strategia di crescita

La recente iniezione di capitale di 100 milioni di dollari è composta da 60 milioni in equity, con il supporto di importanti investitori come Spice Expeditions e Moore Strategic Ventures. I restanti 40 milioni di dollari provengono dall'emissione di obbligazioni pubbliche nel mercato nordico. Questa struttura di finanziamento ibrida riflette la strategia di Salmon: l'equity è destinato a finanziare le operazioni e la crescita aziendale, mentre il debito è impiegato per l'espansione del portafoglio di prestiti.

Obiettivi strategici e prospettive future

Con i nuovi capitali a disposizione, Salmon intende accelerare su più fronti. Gli obiettivi principali includono l'incremento dell'offerta di prodotti, il potenziamento della propria rete distributiva e il rafforzamento della capitalizzazione del proprio istituto bancario.

Inoltre, l'azienda ha in programma di valutare opportunità di espansione internazionale entro i prossimi due anni, segno della sua ambizione di crescita.

L'approccio innovativo e la strategia mirata di Salmon rappresentano un potenziale fattore di cambiamento per il settore finanziario nelle Filippine, mirando a rendere il credito digitale più accessibile e a promuovere una maggiore inclusione finanziaria per una vasta porzione della popolazione.