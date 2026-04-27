Le truffe sui social media rappresentano una minaccia crescente per la sicurezza e la fiducia degli utenti, causando perdite economiche significative. Nel 2025, le truffe originate da queste piattaforme hanno portato a un ammontare complessivo di 2,1 miliardi di dollari in danni per i consumatori. Questo dato evidenzia un aumento di otto volte rispetto agli anni precedenti, sottolineando la gravità e l'espansione del fenomeno.

Le truffe sui social media hanno superato in entità le perdite causate da qualsiasi altro metodo utilizzato dai truffatori per contattare i consumatori, rendendo queste piattaforme il canale preferenziale per attività illecite.

L'escalation delle truffe digitali

Le piattaforme social sono diventate un terreno fertile per i malintenzionati. Quasi il 30% delle persone che hanno denunciato perdite economiche ha riferito che il raggiro ha avuto inizio proprio sui social media. Tra le varie piattaforme, Facebook si conferma la più colpita, seguita a distanza da WhatsApp e Instagram. In particolare, le truffe su Facebook hanno generato perdite economiche nettamente superiori rispetto a quelle avvenute tramite SMS o email, evidenziando la portata del problema su questa specifica rete.

Le forme più diffuse di raggiro

I dati disponibili rivelano che le truffe legate allo shopping sono state le più segnalate. Oltre il 40% delle vittime di truffe sui social media ha dichiarato di aver ordinato un articolo visto in un annuncio pubblicitario, spesso con sconti allettanti.

La merce variava dall'abbigliamento ai cosmetici, dai pezzi di ricambio per auto fino all'acquisto di animali domestici come cuccioli. Molti di questi annunci reindirizzavano gli utenti a siti web sconosciuti o a portali falsi che imitavano marchi noti, promettendo offerte irripetibili.

Investimenti ingannevoli e truffe sentimentali

Un'altra categoria di raggiri particolarmente diffusa riguarda gli schemi di investimento fraudolenti. I truffatori utilizzano annunci e post per offrire corsi o consigli su come investire, spesso avvalendosi di testimonianze fittizie per attirare le vittime. Queste truffe hanno causato perdite complessive di 1,1 miliardi di dollari. Anche le truffe amorose hanno visto una forte incidenza sui social media: quasi il 60% delle persone che ha subito una truffa sentimentale nel 2025 ha riferito che il contatto iniziale è avvenuto su una piattaforma social.

I truffatori spesso creano profili ad hoc per costruire un legame emotivo, per poi inventare situazioni di emergenza che richiedono un immediato invio di denaro. In alcuni casi, mescolano l'aspetto sentimentale con presunti consigli di investimento, inducendo le vittime a versare denaro su piattaforme di investimento fasulle.

Strategie per la protezione online

Per difendersi efficacemente dalle truffe sui social media, è fondamentale adottare alcune precauzioni. Gli utenti dovrebbero innanzitutto limitare l'accesso ai propri post e contatti, configurando attentamente le impostazioni sulla privacy. È cruciale non permettere mai a persone conosciute online di influenzare o dirigere le proprie decisioni di investimento.

Prima di effettuare qualsiasi acquisto, è consigliabile valutare attentamente i prodotti e l'azienda, effettuando ricerche online e cercando il nome dell'attività insieme a termini come “truffa” o “reclamo”. La crescente complessità delle truffe digitali impone una maggiore consapevolezza e prudenza da parte di tutti gli utenti. La protezione della propria identità e dei propri dati online deve essere una priorità assoluta per evitare di cadere vittime di questi inganni sempre più sofisticati.