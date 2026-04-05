Il Giappone si afferma pioniere nella Physical AI, intelligenza artificiale operativa nel mondo fisico. Questa tecnologia risponde alla carenza di manodopera, dovuta a invecchiamento e riduzione della forza lavoro. Il Ministero dell’Economia, del Commercio e dell’Industria giapponese punta a sviluppare un settore nazionale di AI fisica per il 30% del mercato globale entro il 2040.

Strategia, vantaggi e sfide della Physical AI in Giappone

Il governo giapponese ha definito una roadmap strategica con investimenti significativi per la AI fisica, mirando a una presenza dominante nel mercato globale, con stime oltre i 130 miliardi di dollari entro il 2040.

Il piano rafforza infrastrutture chiave: produzione di semiconduttori e piattaforme dati. Già leader nella robotica industriale, il Giappone vuole colmare il divario nella robotica di servizio. Le competenze nei componenti fisici (attuatori, sensori) offrono un vantaggio competitivo, ma il governo è consapevole delle sfide di catena di fornitura e limitazioni geopolitiche. La roadmap include infrastrutture per dati e comunicazioni, cruciali per l'integrazione dell'AI fisica in manifattura, logistica e sanità.

Applicazioni, ecosistema e prospettive future

La Physical AI trova applicazione in diversi ambiti: fabbriche automatizzate e sistemi di ispezione nei data center. SoftBank sviluppa soluzioni che combinano modelli di controllo visione e sistemi di automazione in tempo reale.

Nel settore difensivo, l'AI fisica migliora infrastrutture e operazioni. L'ecosistema si basa su un modello ibrido: grandi aziende (Toyota, Mitsubishi Electric) forniscono scala e affidabilità; le startup innovano in software e design sistemi. Questa collaborazione strategica è cruciale per la competitività globale. Il settore è sostenuto da investimenti governativi di circa 6,3 miliardi di dollari per potenziare le capacità AI e favorire l'implementazione industriale. Gli esperti raccomandano di investire in competenze chiave nell'architettura dati e nella progettazione di sistemi collaborativi di AI. Nonostante le sfide, la Physical AI è vista dal governo giapponese come risorsa preziosa per sostenere l'economia e compensare la carenza di forza lavoro.